Sevan obtient le titre d'Entreprise certifiée détenue par des vétérans





Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) a obtenu le titre exclusif d'Entreprise certifiée détenue par des vétérans (Veteran's Business Enterprisetm, VBE), de la part de l'Association nationale des entreprises détenues par des vétérans (National Veteran-Owned Business Association, NaVOBA).

Sevan, leader mondial dans le domaine de la gestion innovante de programmes pour des clients possédant des sites multiples, s'est associée avec la NaVOBA pour recevoir la certification, permettant ainsi aux entreprises détenues par des vétérans ou d'anciens combattants invalides, de créer des opportunités de contrats, par le biais de la certification, de la défense des droits, de la sensibilisation, de la reconnaissance et de l'éducation.

« Sevan est honorée de devenir une Entreprise certifiée détenue par des vétérans (Certified Veteran's Business Enterprisetm) via l'Association nationale des entreprises détenues par des vétérans », a commenté pour sa part Jim Evans, fondateur et PDG de Sevan. « En tant que diplômé de West Point et ancien officier des forces spéciales, c'est un privilège que de recevoir cette désignation. Nous nous réjouissons des prochains partenariats que nous nouerons avec d'autres organisations détenues par des vétérans, et d'autres clients du secteur public, de la restauration et de la vente au détail. »

Pour être éligibles à la certification, les organisations doivent être détenues, exploitées et contrôlées à 51 % minimum, par un ou plusieurs vétérans de l'armée américaine.

« Le fait que Sevan devienne une Entreprise certifiée détenue par des vétérans (Certified Veteran's Business Enterprisetm) marque une étape particulièrement motivante pour notre équipe et notre organisation », a confié David Hendrix, directeur commercial. « Un grand nombre de nos clients souhaitent maximiser leurs objectifs de dépenses auprès de fournisseurs diversifiés. Or, Sevan est désormais un fournisseur diversifié ; et nous sommes impatients de nous associer aussi bien à nos clients actuels qu'à ceux qui viendront, grâce à ce sceau d'approbation, afin de contribuer aux initiatives globales de notre pays en faveur des dépenses auprès de fournisseurs diversifiés. »

La procédure de certification incluait une liste complète de conditions à remplir et critères commerciaux, ainsi qu'un processus rigoureux d'examen et de vérification. La certification permet à Sevan de faire davantage valoir son caractère unique et sa compétitivité dans l'univers des sites multiples.

« Les entreprises ne mettront pas en péril l'exactitude de leurs objectifs de dépenses en faveur de la Diversité des fournisseurs, en comptabilisant des dépenses liées à des contrats avec des entreprises qui affirment être détenues par des vétérans, si elles ne sont pas absolument certaines de la propriété, de l'exploitation et du contrôle de ces entreprises », a déclaré Matthew Pavelek, président de la NaVOBA. « Le fait de travailler avec une organisation tierce à but non lucratif, telle que la NaVOBA et son programme de certification VBE, permet d'apporter cette certitude. »

En 2022, ses employés ont désigné Sevan comme un Excellent lieu de travail (Great Place to work®) pour la 9e année consécutive. En 2021, Sevan a figuré dans la liste Inc. 5000 des sociétés privées à la croissance la plus rapide, à l'échelle nationale, pour la 4e année consécutive. Également en 2021, Sevan s'est positionnée à la 21e place des 50 meilleures sociétés de gestion de programmes, d'Engineering News-Record (ENR), à la 44e place des 100 meilleures des sociétés de gestion payante de la construction d'ENR, et a remporté le Gold HIRE Vets Medallion Award. En 2020, Sevan figurait en 124e position au classement FT 1000 du Financial Times des entreprises américaines à la croissance la plus rapide. Rendez-vous sur notre site Web pour en savoir plus sur Sevan.

À propos de Sevan

Sevan est un leader mondial innovant dans le domaine de la conception, de la gestion de programmes, des services de construction et des analyses de données, pour les organisations qui possèdent des sites multiples. Sevan fait travailler le capital, en offrant rapidité et évolutivité, via des gains d'efficacité considérables et des déploiements accélérés de programmes de haute qualité, pour un RSI optimal. Nous travaillons aux côtés de grandes marques parmi les plus renommées à l'échelle mondiale ; nous répondons aux besoins uniques de nos clients du secteur public, de la restauration et de la vente au détail, et nous créons une valeur illimitée. L'équipe de Sevan dessert quatre pays et 40 États. Dans le prolongement de notre équipe, nos experts internes gèrent plusieurs initiatives d'amélioration du capital, à chaque étape du cycle de vie des programmes.

Sevan aide les marques emblématiques à optimiser leurs programmes de construction et d'installations multisites aux États-Unis et à l'international. Le siège de Sevan est situé près de Chicago, à Downers Grove, dans l'Illinois, et possède un bureau international à Londres.

Soutenir les personnes, l'environnement et les activités de ses clients est la passion de Sevan. Sevan accompagne de manière stratégique plusieurs marques à travers le monde, parmi lesquelles 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Amtrak, BP, Carbon Health, Chipotle, Corvias, DaVita, Department of Veteran Affairs, Focus Brands, HCA Healthcare, HEB, Inspire Brands, Jiffy Lube, Kroger, Luxottica, McDonald's, Motor Fuel Group, Office Depot, Popeyes, QDOBA, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart, WOW Carwash et Yum! Brands, tout au long du cycle de vie de leur programme clé en main. Sevan déploie ses initiatives multisites de façon efficace, prévisible et transparente. En appliquant des solutions technologiques révolutionnaires, Sevan optimise la construction de bâtiments neufs, les reconstructions, les réfections et les rénovations. Sevan compte des architectes agréés dans 49 États ainsi qu'à Washington D.C., dans les provinces canadiennes, à Guam, et dans les îles Mariannes du Nord. Sevan emploie des ingénieurs professionnels et dispose de licences d'entrepreneur général dans plus de 25 états. Depuis la création de Sevan en 2011, l'équipe a rénové plus de 25 000 magasins de détail, 17 000 restaurants, et 32 000 sites de santé. L'équipe a également réalisé plus de 32 000 levés, totalisant plus de 1 milliard de pieds carrés. Sevan Elevate, un programme qui renforce et améliore continuellement la sécurité et la durabilité dans toute l'entreprise, est conçu pour offrir l'excellence aux employés et clients de Sevan.

Pour en savoir plus sur les offres de Sevan, rendez-vous sur www.sevansolutions.com.

Pour en savoir plus, veuillez contacter Hafsa Mahmood par téléphone au 708.723.3849 ou par e-mail à l'adresse [email protected]

