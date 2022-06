Le gouvernement du Canada annonce une exemption d'intérêts pour les producteurs agricoles





OTTAWA, ON, le 23 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé que la tranche exempte d'intérêts du Programme de paiements anticipés passera de 100 000 $ à 250 000 $ pour les années du programme 2022 et 2023. Ainsi, les producteurs participants économiseront en moyenne 5 500 $ en frais d'intérêts au cours des deux prochaines années. Cette modification représente des économies totales pouvant atteindre 61 millions de dollars sur deux ans pour quelque 11 000 producteurs.

Conscient des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les producteurs canadiens, notamment la hausse du coût des intrants, le gouvernement du Canada veille à ce que les agriculteurs aient accès à des liquidités pour couvrir les dépenses liées aux cultures en apportant un changement au Programme de paiements anticipés.

Ce programme est conçu pour aider les producteurs à gérer leur fonds de roulement en leur offrant une avance de fonds pouvant atteindre 1 million de dollars, selon la valeur prévue de leur produit. Grâce à l'augmentation de la tranche exempte d'intérêts, les producteurs admissibles auront accès à des liquidités supplémentaires au cours des deux prochaines saisons.

Ce changement rendra l'achat d'intrants importants comme le carburant, les engrais et les semences plus abordable pour les producteurs. Ceux-ci pourront donc maintenir leur production jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de vendre leurs produits à l'automne ou à l'hiver. Ces économies d'intérêts et l'accès aux liquidités sont tous deux essentiels pour aider les producteurs canadiens à continuer de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale.

Les pressions sur les réserves alimentaires mondiales ne cessent d'augmenter et le Canada est prêt à aider à combler le déficit de la production mondiale. Le gouvernement du Canada tient à faire en sorte que les producteurs agricoles aient les ressources dont ils ont besoin pour protéger les systèmes alimentaires canadiens et maximiser leur contribution à l'approvisionnement alimentaire mondial.

Citation

« Cette année, les producteurs et productrices agricoles font face à des augmentations importantes du prix des intrants. En suspendant les intérêts sur la première tranche de 250 000 $ de leur prêt au titre du Programme de paiements anticipés, nous apportons un répit à ces femmes et ces hommes qui travaillent si fort dans ces temps incertains pour nous nourrir. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Les avances de fonds au titre du Programme de paiements anticipés sont calculées en fonction d'un maximum de 50 % de la valeur anticipée des produits agricoles admissibles qui sont produits ou qui sont en stock.

La modification du Règlement sur les programmes de commercialisation agricole n'est pas rétroactive. Par conséquent, la nouvelle limite sera appliquée aux avances existantes du Programme de paiements anticipés de 2022, et ce, en date du 20 juin 2022, soit au moment où la modification réglementaire est entrée en vigueur.

n'est pas rétroactive. Par conséquent, la nouvelle limite sera appliquée aux avances existantes du Programme de paiements anticipés de ce, en date du 20 juin 2022, soit au moment où la modification réglementaire est entrée en vigueur. Dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour soutenir les producteurs ce printemps, la ministre Bibeau a déjà annoncé que les producteurs pourraient recevoir la totalité de leur avance de préproduction pour 2022 dès qu'ils en font la demande, plutôt que de la recevoir en versements avant et après l'ensemencement.

pour soutenir les producteurs ce printemps, la ministre Bibeau a déjà annoncé que les producteurs pourraient recevoir la totalité de leur avance de préproduction pour 2022 dès qu'ils en font la demande, plutôt que de la recevoir en versements avant et après l'ensemencement. Le Programme de paiements anticipés est exécuté par l'intermédiaire de 30 associations de l'industrie.

En 2021, le Programme de paiements anticipés a fourni des avances totalisant 2,39 milliards de dollars à 17 430 producteurs au Canada .

. En décembre 2021, compte tenu de l'augmentation importante du coût des intrants, Financement agricole Canada (FAC) a offert de façon proactive des augmentations de la limite de crédit de 30 % pour le financement des intrants des cultures aux clients qui répondaient à certains critères d'approbation préalable.

Les agriculteurs éprouvant des difficultés financières sont aussi encouragés à faire appel aux programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) du Partenariat canadien pour l'agriculture afin qu'ils puissent gérer les risques liés à l'instabilité des marchés et aux catastrophes.

Liens connexes

Programme de paiements anticipés

Gestion des risques de l'entreprise (GRE)

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 23 juin 2022 à 14:11 et diffusé par :