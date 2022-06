Programme d'infrastructures municipales d'eau - Plus de 3,6 M$ pour une nouvelle station d'épuration à Sainte-Hélène-de-Bagot





SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT, QC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et député de Johnson, M. André Lamontagne, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 3?682?285 $ a été accordée à la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Le projet vise la construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées de type réacteurs biologiques séquentiels. L'ajout d'un bâtiment technique ainsi que la construction d'une station de pompage des eaux brutes et de bassins d'égalisation font aussi partie des travaux qui s'échelonneront dans les prochains mois.

L'ancienne station, qui n'est plus en fonction depuis 2018, a été démolie. Des installations temporaires assurent depuis 2019 le traitement des eaux usées.

Citations :

«?La qualité des infrastructures d'eau est primordiale pour le gouvernement du Québec. En ce sens, nous répondons présents, dans chaque région, pour soutenir les municipalités dans leurs projets. Je suis fière de l'aide de plus de 3,6 M$ accordée à Sainte-Hélène-de-Bagot pour sa nouvelle station d'épuration. Grâce à cette collaboration, nous limiterons la quantité d'eaux usées rejetées dans l'environnement, améliorant ainsi le milieu de vie de la population.?»

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

«?Notre gouvernement contribue aujourd'hui à remédier à un problème de longue date à Sainte-Hélène-de-Bagot. Ce projet majeur pour la municipalité aura des répercussions importantes sur la santé et la sécurité des Hélénoises et des Hélénois. Je suis très heureux de notre soutien pour nos municipalités dans la réalisation de leurs projets d'infrastructures collectives.?»

André Lamontagne, député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de Chaudière-Appalaches

«?Cette journée marque l'aboutissement de beaucoup de travail et d'efforts pour la mise en place d'une infrastructure municipale qui, inévitablement, est nécessaire au développement structurel de notre municipalité. C'est avec une grande fierté que nous lançons ce projet. Nous remercions toutes les personnes qui travailleront de près ou de loin à sa mise en oeuvre, et particulièrement le gouvernement du Québec, qui, par son apport financier, a permis la réalisation de ce projet.?»

Réjean Rajotte, maire de Sainte-Hélène-de-Bagot

Fait saillant :

L'aide financière provient du volet 1 du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI 2022-2032).

Ce dernier prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

