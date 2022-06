INVITATION AUX MÉDIAS - Inauguration officielle du Parc éolien Des Cultures en Montérégie.





SHERBROOKE, QC, le 23 juin 2022 /CNW/ - Kruger Énergie et Énergies Durables Kahnawà:ke invitent les représentants des médias à l'inauguration officielle du Parc éolien Des Cultures en Montérégie. L'événement se tiendra en présence du chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), M. Ghislain Picard; du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien; de la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Sanguinet, Mme Danielle McCann; du chef du Conseil mohawk de Kahnawà:ke, M. Michael Delisle; de la députée de Huntingdon, Mme Claire IsaBelle; du maire de Saint-Michel, M. Jean-Guy Hamelin; de la mairesse suppléante de Saint-Rémi, Mme Diane Soucy; du chef de la direction de Tewatohnhi'saktha et président d'Énergies durables Kahnawà:ke, M. Bud Morris; et du vice-président principal et chef de l'exploitation de Kruger Énergie, M. Jean Roy.

Date : Le lundi 27 juin 2022

Heure : 14 h : Inauguration officielle

Endroit : Parc éolien Des Cultures

*1608, rang Saint-Paul

Saint-Rémi, QC, J0L 2L0

*Il est recommandé de se stationner au Centre communautaire de Saint-Rémi : 25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, QC, J0L 2L0. Un service de navette sera disponible pour se rendre au lieu de l'événement.

