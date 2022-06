Hôpital de Sept-Îles - Démarrage des travaux préparatoires pour le projet d'agrandissement de l'urgence et du bloc opératoire





SEPT-ÎLES, QC, le 23 juin 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien, a souligné aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, que le projet de l'urgence et du bloc opératoire de l'Hôpital de Sept-Îles avance et se concrétise, puisque l'autorisation a été donnée pour la réalisation des travaux préparatoires.

Ces travaux préparatoires permettent de respecter les échéances inscrites au dossier d'affaires et d'accélérer le processus de planification du projet d'agrandissement et de réaménagement de l'urgence de l'Hôpital de Sept-Îles. Ils permettront de relocaliser l'unité de psychiatrie interne et les services de réadaptation afin de faciliter les travaux de construction et de construire un nouveau stationnement pour remplacer certaines places perdues par l'empiètement de l'agrandissement du bâtiment de l'Hôpital sur le stationnement existant.

Sur le plan financier, ces travaux préparatoires sont estimés à 14, 405 M$ et ne représentent pas un surcoût, mais plutôt le devancement de travaux essentiels à la réalisation du projet.

Citation :

«?Notre gouvernement a à coeur de respecter les échéances des travaux au niveau de l'hôpital des Sept-Îles et de fournir rapidement à la population, les meilleures infrastructures en matière de soins de santé et de services sociaux. L'approbation pour réaliser les travaux préparatoires contribue à livrer une infrastructure moderne dans de meilleurs délais. Il permet au personnel médical de disposer d'un environnement de travail, de qualité et fonctionnel.?»

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

«?Je me réjouis de voir cette étape supplémentaire franchie, dans le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôpital des Sept-Îles. C'est une très bonne nouvelle et un engagement renouvelé du gouvernement à répondre rapidement aux préoccupations des populations et du personnel médical. Avec ces travaux préliminaires, on se dirige plus rapidement vers la construction des infrastructures modernes qui auront des impacts positifs autant pour les usagers que pour le personnel hospitalier. Je tiens à remercier les équipes qui travaillent à mener à bien ce projet et je leur offre mon soutien pour les étapes encore à venir.?»

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Faits saillants :

Rappelons que le 11 août 2021, le Conseil des ministres approuvait le dossier d'opportunité (DO) et autorisait le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) à procéder à l'élaboration du dossier d'affaires (DA) du projet «?Hôpital de Sept-Îles, urgence et bloc opératoire -- Maintien et bonification?».

Selon la prévision, la fin des travaux préparatoires est prévue pour la fin de l'année 2023.

prévision, la fin des travaux préparatoires est prévue pour la fin de l'année 2023. La Société québécoise des infrastructures (SQI) agit comme gestionnaire de ce projet d'envergure.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 23 juin 2022 à 14:00 et diffusé par :