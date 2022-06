Le Service correctionnel du Canada fait le point sur le processus d'aliénation du Pénitencier Saint-Vincent-de-Paul





OTTAWA, ON, le 23 juin 2022 /CNW/ - Le Service correctionnel du Canada (SCC) lance la prochaine phase d'aliénation de l'un de ses biens immobiliers - l'ancien Pénitencier Saint-Vincent-de-Paul de Laval, au Québec.

Le SCC a entamé le processus d'aliénation de ce bien immobilier fédéral pour se préparer à sa vente à la Société immobilière du Canada (SIC) d'ici 2024.

Dans le cadre du processus d'aliénation, le SCC continuera de travailler à la mise en oeuvre de plusieurs mesures de diligence raisonnable, notamment en procédant à l'arpentage et aux évaluations environnementales, archéologiques et patrimoniales d'ici la fin de 2023.

De l'information a été fournie aux groupes autochtones à l'automne 2021 pour leur communiquer l'intention du SCC d'aliéner ce bien immobilier. Le SCC continuera de collaborer avec Services publics et Approvisionnement Canada, Justice Canada et la SIC en vue de satisfaire les exigences en matière de diligence raisonnable et de compléter les prochaines étapes aux fins de l'aliénation du bien. Le SCC a travaillé et continue de travailler en étroite collaboration avec des experts pour s'assurer que les considérations et obligations patrimoniales appropriées sont transférées au nouveau propriétaire.

Le SCC consultera des représentants d'autres ordres de gouvernement et des intervenants, y compris des groupes autochtones, pour sonder l'intérêt du public pour ce bien.

CITATIONS

« Le SCC est un membre de longue date de la collectivité de Laval, ayant apporté d'importantes contributions à la sécurité publique depuis plus d'un siècle. Comme l'a promis le premier ministre lors de sa récente visite à Laval, notre gouvernement s'engage à assurer que ce lieu historique réponde aux besoins à long terme des Lavalloises et des Lavallois. Merci au personnel du SCC, aux intervenants et à tous les ordres de gouvernement qui travaillent ensemble pour assurer le transfert sans heurts de ce bien immobilier à la collectivité. » - L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Le Pénitencier Saint-Vincent-de-Paul fait partie intégrante de l'histoire de notre collectivité, et je me réjouis à l'idée de voir se concrétiser, en 2024, le processus d'aliénation stratégique amorcé en 2018. C'est une occasion formidable pour notre communauté lavalloise, et je suis heureux de constater que les travaux se poursuivent en vue du transfert du terrain. » - Angelo Iacono, député de la circonscription Alfred-Pellan

« Je suis ravie que le SCC se rapproche davantage du transfert de ce bien immobilier historique. Bien que cet endroit ne soit plus un établissement correctionnel depuis longtemps, il occupe une grande place dans l'histoire du SCC. Cet événement va clore un autre chapitre pour de nombreux employés et membres de la collectivité puisque cet établissement fait partie du paysage de cette collectivité depuis plus de 100 ans. » - Commissaire Anne Kelly

FAITS EN BREF

En 1861, le gouvernement du Canada-Est fait l'acquisition de cet ancien site du couvent du Sacré-Coeur des Soeurs de la Providence pour en faire un établissement d'éducation surveillée, puis en 1872, le gouvernement fédéral l'achète de la Province du Québec en vue de le rénover pour en faire un pénitencier fédéral.

pour en faire un établissement d'éducation surveillée, puis en 1872, le gouvernement fédéral l'achète de la Province du Québec en vue de le rénover pour en faire un pénitencier fédéral. Les premiers délinquants ainsi que les premiers agents et leurs familles sont transférés du Pénitencier de Kingston au Pénitencier Saint-Vincent-de-Paul par navire à vapeur le 19 mai 1873.

au Pénitencier par navire à vapeur le 19 mai 1873. Le Pénitencier Saint-Vincent-de-Paul cesse ses activités en tant qu'établissement correctionnel fédéral et est déclaré comme bien excédentaire en 1989.

cesse ses activités en tant qu'établissement correctionnel fédéral et est déclaré comme bien excédentaire en 1989. Le pénitencier est désigné lieu historique national du Canada en 1990.

LIENS CONNEXES

SOURCE Service correctionnel Canada

Communiqué envoyé le 23 juin 2022 à 13:54 et diffusé par :