Centre hospitalier affilié universitaire de l'Outaouais : Un choix de site judicieux qui répond à plusieurs critères de localisation

MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) accueille favorablement le choix de site annoncé aujourd'hui par le gouvernement du Québec pour le futur Centre hospitalier affilié universitaire de l'Outaouais.

« Le site de la rue Edmonton tient compte de plusieurs préoccupations exprimées par l'Ordre des urbanistes, notamment il est bien desservi par le réseau de transport collectif, proche du centre de l'agglomération et cohérent avec le schéma d'aménagement de la Ville de Gatineau. Nous saluons la décision du gouvernement, qui a su écouter les préoccupations du milieu et réajuster le tir. Manifestement, la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire commence déjà à porter fruit et c'est une bonne nouvelle ! », a déclaré Nathalie Prud'homme, vice-présidente de l'OUQ.

Rappelons que dans la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, le gouvernement s'engage à faire en sorte que les interventions de l'État contribuent à un aménagement responsable du territoire, ainsi qu'à poser des gestes pour limiter l'étalement urbain.

« Nous sommes heureux du dénouement de ce dossier, mais ses multiples rebondissements ont mis en lumière la nécessité d'une politique de localisation des édifices publics, avec des critères transparents qui misent sur la consolidation urbaine, le transport durable et le renforcement de nos centres-villes et de nos coeurs de village. Il est essentiel d'institutionnaliser la prise en compte des enjeux d'aménagement dès le début des réflexions. L'OUQ offre son entière collaboration au gouvernement pour ce chantier phare de la Politique nationale, » a conclu Mme Prud'homme.

Fondé en 1963, l'Ordre des urbanistes du Québec est l'un des 46 ordres du système professionnel québécois régi par l'Office des professions du Québec. L'Ordre regroupe presque 1700 membres et a pour mandat d'assurer la protection du public, notamment en encadrant les activités professionnelles des urbanistes. L'OUQ défend l'intérêt public à travers la promotion d'un aménagement intégré et durable du territoire et la mise en valeur des compétences des urbanistes, dont il est le gardien.

