La Fondation Asie Pacifique du Canada dirigera la deuxième mission commerciale exclusivement féminine du Canada au Japon (en personne)

TORONTO, 23 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec son économie moderne et avancée classée troisième en importance dans le monde, le Japon représente une occasion unique pour les entrepreneures et entreprises canadiennes qui souhaitent créer des partenariats de collaboration et commercialiser leurs produits dans l'une des puissances économiques de l'Asie. Les échanges bilatéraux de marchandises entre le Japon et le Canada ont été évalués à 25,9 milliards de dollars canadiens en 2021, et le Japon se classe 4e en importance comme partenaire du Canada pour le commerce de marchandises. Le Japon, qui détient la plus grande économie de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), est aussi signataire et constitue une porte d'entrée économique pour cet accord commercial d'envergure composé de 11 pays membres et représentant 15 % du PIB mondial et 500 millions de consommateurs.



La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada), avec un fort appui des secteurs public et privé, dirigera la deuxième mission commerciale exclusivement féminine du Canada au Japon (en personne) du 5 au 9 décembre 2022. La mission sera axée sur les soins de santé et les technologies propres pour mettre en valeur les innovations qu'apportent les entrepreneures canadiennes dans ces secteurs. Sixième mission de la série de missions exclusivement féminines (2019-2023) de la FAP Canada, cet événement d'une semaine, qui se déroulera en personne, réunira des entrepreneures canadiennes et des entreprises établies au Japon dans le but de favoriser le commerce inclusif pour les femmes, de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et de catalyser la formation de partenariats internationaux entre les entreprises canadiennes et un marché incontournable dans la région indo-pacifique.

Grâce à des avantages de classe mondiale dans les domaines de la technologie, des soins de santé et des solutions environnementales, le Japon représente une remarquable occasion pour les Canadiennes qui produisent des biens et des services répondant à un large éventail de demandes du marché japonais moderne.

Ces biens et services comportent notamment des solutions d'énergie propre et de capture du carbone, des solutions d'économie circulaire, des technologies de réduction des émissions, des dispositifs médicaux et des solutions pour les soins aux aînés. La population japonaise continue de vieillir et les consommateurs japonais font toujours face à de nouvelles pressions environnementales. Il est de plus en plus important d'établir des liens avec des entreprises novatrices et de trouver des solutions innovantes qui peuvent contribuer à préserver leur qualité de vie.

Dans le cadre de la deuxième mission commerciale exclusivement féminine du Canada au Japon de la FAP Canada, nous tiendrons une conférence publique avec des présentatrices de renom provenant du Canada et du Japon pour discuter du commerce bilatéral, de l'inclusion des genres dans l'économie axée sur la promotion économique des femmes et du soutien aux petites et moyennes entreprises. Les déléguées de la mission participeront à des séances de jumelage personnalisées d'entreprise à entreprise, auront un espace d'exposition, assisteront à des présentations d'entreprises et profiteront d'occasions de réseautage avec les participantes à la conférence.

Alors que le monde rouvre ses portes à la suite de la pandémie de COVID-19, la mission commerciale exclusivement féminine du Canada au Japon en personne de la FAP Canada ne pouvait pas mieux tomber pour aider les entrepreneures canadiennes à explorer de nouvelles possibilités au sein d'une importante économie partenaire dans le Pacifique.

Citations :

« Le Japon est un allié clé du Canada et un partenaire commercial important qui partage nos objectifs en matière d'innovation et de technologie ainsi que nos valeurs fondées sur les règles. Nous sommes reconnaissants envers la FAP Canada pour son leadership quant aux efforts déployés après la pandémie afin de stimuler l'économie en recommençant les missions commerciales en personne qui permettent aux entrepreneures canadiennes d'accéder à de nouveaux marchés dynamiques en Asie. »

L'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

« Je suis ravie de participer à titre de présidente à la deuxième mission en personne au Japon qui contribue à relancer les missions commerciales en personne. Misant sur le succès des missions commerciales exclusivement féminines de la FAP Canada au Japon et ailleurs en Asie, je suis persuadée que les entrepreneures canadiennes dynamiques que nous appuyons contribueront grandement à accroître les liens économiques entre le Japon et le Canada. »

Janice Fukakusa, chancelière, Université métropolitaine de Toronto, et présidente de la mission

« La FAP Canada est heureuse d'annoncer le lancement de cette occasion stimulante de réseautage dans le marché ? notre sixième mission commerciale féminine en Asie-Pacifique et notre deuxième mission en personne au Japon ? qui permettra d'aider et d'appuyer les femmes qui cherchent à développer leurs activités dans le Pacifique. Durant la pandémie, nous avons dû nous contenter de missions virtuelles, mais il n'y a rien de mieux que des interactions en personne pour atteindre des résultats commerciaux. »

Christine Nakamura, vice-présidente, bureau central au Canada, FAP Canada, et directrice de mission

