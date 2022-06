Elea Digital annonce deux ajouts importants à son équipe de direction : Frank Hasset, qui sera conseiller principal auprès du conseil d'administration, et Crislaine Corradine, qui sera directrice de la chaîne d'approvisionnement





RIO DE JANEIRO, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- Jusqu'en 2019, Frank Hasset a été vice-président de l'infrastructure des centres de données de l'UE chez Equinix (anciennement IXEurope) pendant plus de 20 ans. En plus d'être conseiller chez Elea Digital, Frank est également membre du conseil d'administration et du conseil consultatif de plusieurs projets de centres de données réussis dans le monde entier, notamment en Europe, en Afrique et en Europe de l'Est. Frank travaille actuellement sur un total de 157 MW de projets de construction de charges informatiques.

Avant de rejoindre Elea Digital, Crislaine Corradine était responsable des achats chez Equinix Latam, où elle a acquis des connaissances inégalées à l'échelle du continent dans le domaine des technologies, des communications ainsi que des infrastructures et services de centres de données. Avant de travailler pendant 10 ans chez Equinix, Crislaine a travaillé au service de la chaîne d'approvisionnement d'UOL Diveo (actuellement Scala Data Center).

Les efforts continus d'Elea Digital pour approfondir la connaissance du marché de son équipe s'inscrivent dans une démarche claire : la base solide de son écosystème de centres de données périphériques repose sur des personnes expérimentées et engagées.

En particulier lorsqu'il s'agit de se développer sur ses marchés existants comme Porto Alegre, Curitiba et Brasilia, qui se situent tous juste à l'extérieur ou à la limite de la région centrale Cloud de São Paulo, le fondement et la conviction d'Elea sont que l'infrastructure numérique est mieux gérée et exploitée par une équipe expérimentée qui a fait ses preuves.

Frank et Crislaine aideront Elea Digital à mener à bien, dans les délais impartis, ses projets actuels d'expansion et d'amélioration de ses centres de données dans plusieurs villes, à renforcer la normalisation et l'automatisation des processus opérationnels, et à soutenir l'entreprise dans son plan de croissance future.

