Yadea se lance officiellement sur le marché espagnol avec un événement à Madrid

MADRID, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- Yadea (01585:HK) a officiellement annoncé son expansion sur le marché espagnol après que la première marque mondiale de deux-roues électriques ait organisé un événement de lancement très médiatisé à l'hôtel de ville de Madrid le 21 juin.

Sous le slogan #YADEATakestheCity, l'événement a permis de présenter la gamme complète des produits Yadea, en mettant l'accent sur la série haut de gamme VFLY F200. Zhou Chao, président du groupe commercial international de Yadea, a prononcé un discours d'ouverture en visioconférence et a été rejoint par Borja Carabante, conseiller en environnement et mobilité de la ville de Madrid. Aska Zeng, PDG de Yadea Europe, Ernesto Ko, président de YADEA Espagne, et des représentants de divers médias, nationaux et internationaux, étaient également présents.

« Avec notre expansion sur ce nouveau marché, nous sommes ravis d'apporter encore plus de solutions de mobilité verte aux habitants de l'Espagne », a déclaré Aska Zeng, PDG de Yadea Europe. « Alors que l'activité de Yadea gagne encore en importance au niveau international, nous espérons que davantage de personnes à travers le monde adopteront notre philosophie #ElectrifyYourLife et vivront de manière plus durable. »

Les débuts de la marque sur le marché espagnol ont été marqués par la première locale de la gamme VFLY F200, qui relèvera la barre des deux-roues électriques en termes de design, de puissance et de performance. La F200 bénéficie de la première application de l'industrie d'un moteur côté roue 10 KW. En utilisant des contrôles algorithmiques précis, le moteur maximise l'efficacité énergétique, assurant une conduite puissante et cohérente avec une accélération ininterrompue. Son système de batterie est équipé d'une cellule lithium-ion haute tension de qualité automobile à longue portée ATL, qui peut être entièrement rechargée en quatre à cinq heures grâce à un support de charge rapide de 1 000 W et 12 A.

La sécurité est également primordiale pour Yadea et la F200 ne fait pas exception. La gamme est équipée de pneus semi-finis de grand diamètre fondus en fonction des paramètres de conduite du modèle. Les roues hautes performances permettent de rouler à grande vitesse (avant : 110/70-14, arrière : 130/70-13) et elles peuvent s'adapter aux conditions de route changeantes pour une meilleure expérience de conduite.

De plus, Yadea a exposé d'autres produits tels que des motos, des bicyclettes et des trottinettes électriques afin de démontrer une couverture complète pour tous les utilisateurs et a également présenté sa technologie de chargement rapide au cours de l'événement.

« Madrid attache une grande importance à la protection de l'environnement », a commenté Borja Carabante, conseiller municipal chargé de l'environnement et de la mobilité. « C'est avec grand plaisir que nous accueillons Yadea dans notre belle ville. »

L'événement a également attiré l'attention des médias, avec la présence de représentants d'agences nationales et internationales. Tout au long de la journée, des personnalités de l'entreprise ont organisé de nombreux événements et interviews sur des thèmes tels que la mobilité future et le développement durable.

En tant que pionnier dans le domaine des deux-roues électriques, l'entrée sur le marché espagnol est une étape essentielle pour Yadea afin de proposer des produits de mobilité verte de pointe aux utilisateurs en Europe. Avec l'accélération de sa stratégie de mondialisation des marques, Yadea continue de compléter son système de chaîne d'approvisionnement mondial de haute qualité, en prenant l'initiative d'un partenariat avec le Studio F.A. Porsche, la plus grande société de design industriel au monde. Grâce à des investissements dans deux laboratoires du CNAS, six centres de R&D technologique et un centre technologique de design industriel, Yadea continuera à faire des percées innovantes pour mettre sur le marché de nouvelles solutions de mobilité respectueuses de l'environnement dans de nombreux pays du monde.

