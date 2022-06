Le gouvernement du Québec appuie le Triathlon Mondial Groupe Copley





MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Triathlon Mondial Groupe Copley, qui aura lieu à Montréal du 24 au 26 juin prochains. C'est une édition toute particulière qui se déroulera cette année, en raison de la tenue des Championnats du monde de triathlon sprint et relais mixte 2022.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment une aide globale de 1 800 000 $ pour cet événement.

Cette compétition sportive de grande ampleur permet d'accueillir dans la métropole 1 500 athlètes amateurs et élites en provenance de plus de 40 pays. Les compétitions seront également diffusées en direct, partout à travers le monde.

Citations :

« Je suis très heureuse de voir Montréal accueillir un événement de la trempe du Triathlon Mondial Groupe Copley. Je suis convaincue que nous y verrons des performances impressionnantes, comme chaque fois dans cette épreuve si exigeante. J'invite les jeunes et moins jeunes à regarder attentivement ces athlètes remarquables. Je suis certaine qu'ils y trouveront l'inspiration pour, à leur tour, adopter un mode de vie physiquement actif et peut-être atteindre des sommets qu'ils n'osent présentement imaginer. Il s'agit d'un événement majeur, et je veux aussi souligner l'apport incroyable des bénévoles et de toutes les personnes qui participent au succès de ce triathlon. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« L'appui de notre gouvernement à la venue des Championnats du monde de triathlon, à l'occasion du Triathlon Mondial Groupe Copley, permettra à nouveau à Montréal d'accueillir l'élite du sport en plus de contribuer à son attractivité à titre de destination touristique par excellence. Cet événement permet à la population d'aller à la rencontre de sportifs de haut niveau tout en faisant briller les acteurs de notre industrie événementielle. J'invite la population et les visiteurs à venir encourager chaudement leurs athlètes favoris et à profiter des attraits de la métropole. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Triathlon Mondial Groupe Copley est un événement rassembleur qui permet à notre métropole de rayonner en tant que ville sportive et culturelle d'envergure internationale en plus de lui procurer des retombées significatives. C'est une excellente nouvelle de savoir que des athlètes de partout participeront à l'épreuve montréalaise des Championnats du monde. Bon événement à tous! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère de l'Éducation accorde un montant de 950 000 $ pour les Championnats du monde de triathlon sprint et relais mixte 2022 par l'entremise de son Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Le ministère du Tourisme attribue 500 000 $ pour l'organisation des Championnats du monde de triathlon sprint et relais mixte 2022 par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.?

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à l'événement en lui accordant une somme de 350 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

