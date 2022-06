Fujirebio rachète ADx Neurosciences et confirme son intention de proposer à l'industrie mondiale du diagnostic des solutions de diagnostic amélioré et plus précoce des maladies neurodégénératives





H.U. Group Holdings Inc., sa filiale en propriété exclusive Fujirebio Holdings, Inc. et ADx NeuroSciences NV ont annoncé aujourd'hui l'acquisition d'ADx NeuroSciences par Fujirebio pour 40 millions d'euros. Sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, la transaction devrait être conclue en juillet 2022. ADx NeuroSciences devient une filiale en propriété exclusive de Fujirebio Europe NV.

« En accueillant ADx NeuroSciences dans le groupe d'entreprises Fujirebio, cette dernière sera en mesure d'élargir ses activités de fourniture d'anticorps et ses offres avec les organisations de développement et de fabrication sous contrat (ODFC) dans le domaine des maladies neurodégénératives pour ses partenaires partout dans le monde », a déclaré Goki Ishikawa, président et chef de la direction de Fujirebio Holdings, Inc. « Fujirebio s'est engagée à investir dans le développement de kits de diagnostic dans le domaine des maladies neurodégénératives comme les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe d'ADx NeuroSciences pour élargir le marché mondial de l'analyse des biomarqueurs de neurodégénérescence. »

« Il s'agit pour nous d'une occasion unique d'intégrer complètement la stratégie de plateforme ouverte basée sur une ODFC de Fujirebio de cette manière », a affirmé Koen Dewaele, PDG d'ADx NeuroSciences. « Nos partenaires bénéficieront des synergies entre nos équipes et de la rapidité avec laquelle nous pouvons fournir nos anticorps et analyses à l'industrie du diagnostic et sur diverses plateformes, le tout avec la marque d'excellence de haute qualité pour laquelle Fujirebio est devenue bien connue. »

ADx NeuroSciences est spécialisée dans la génération d'anticorps sur mesure et le développement de tests pour les entreprises pharmaceutiques et du diagnostic in vitro (DIV). Dans le cadre de Fujirebio, ADx NeuroSciences continuera d'accompagner ses partenaires et clients actuels dans leur développement de biomarqueurs de diagnostic, et continuera d'élargir son vaste portefeuille d'anticorps et de biomarqueurs de pointe pour contribuer à détecter les maladies neurodégénératives comme les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Sa gamme actuelle inclut, en plus de plusieurs anticorps spécifiques anti-phospho-Tau pour les mesures plasmatiques, des biomarqueurs ciblant la dégénérescence synaptique, appuyant le pronostic de ces maladies ravageuses.

Fujirebio est un partenaire de confiance pour les solutions de tests de DIV de haute qualité et un pionnier historique dans le diagnostic des maladies neurodégénératives. La société combinera le savoir-faire unique et le portefeuille de biomarqueurs d'ADx NeuroSciences avec à la fois sa propre expérience solide dans la mise sur le marché de produits de DIV de haute qualité et ses partenariats stratégiques avec des ODFC, qui rendent des solutions de tests uniques disponibles pour l'ensemble de l'industrie du diagnostic. L'acquisition concentre également les considérables savoir-faire, expertise et ressources additionnels dans le centre d'excellence Fujirebio Neuro.

À propos de Fujirebio

Fujirebio, qui faite partie de H.U. Group Holdings Inc., dont le nom signifie "Healthcare for you" (Des soins de santé pour vous) et qui est une société cotée à la Bourse de Tokyo (TSE : 4544), est un leader mondial dans le domaine des tests de DIV de haute qualité. Fondée en 1950, la société cumule plus de 50 années d'expérience dans la conception, le développement, la production et la commercialisation à l'échelle mondiale de produits de DIV robustes. Située à Tokyo, au Japon, Fujirebio Holdings Inc. possède des filiales au Japon, aux États-Unis et en Europe.

Fujirebio a été la première société à développer et commercialiser des biomarqueurs de CSF pour dépister la maladie d'Alzheimer, sous la marque Innogenetics, il y a plus de 25 ans. Fujirebio reste la seule société à avoir une gamme aussi complète de tests manuels et entièrement automatisés pour la maladie d'Alzheimer. Elle noue systématiquement des partenariats avec des organisations et des experts cliniques du monde entier pour développer de nouvelles voies pour des outils de diagnostic plus précoce, plus facile et plus complet des maladies neurodégénératives.

À propos d'ADx NeuroSciences

ADx NeuroSciences est une société de R&D spécialisée dans la mise au point de biomarqueurs de maladies neurodégénératives. Son expertise est utilisée par les sociétés pharmaceutiques et de diagnostic pour la conception, le développement, la production et la mise sur le marché mondial de biomarqueurs novateurs.

Fondée en 2011, ADx NeuroSciences travaille aujourd'hui avec les plus grandes sociétés pharmaceutiques et de diagnostic aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Chine. Ces collaborations aboutissent à de nouveaux tests de diagnostic qui appuient le développement de médicaments prometteurs, soit en suivant l'effet thérapeutique soit en sélectionnant les patients appropriés à un stade très précoce de la maladie. Ces tests sont utilisés dans les maladies neurodégénératives comme les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, et peuvent être utilisés sur tout un éventail de plateformes pour la recherche et jusqu'à l'utilisation pour le DIV.

