Sa fonction de partage d'écran intégrée fait de la Kandao Meeting S la meilleure caméra pour les conférences





SHENZHEN, Chine, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- La Kandao Meeting S est montée d'un niveau grâce à sa fonction de partage d'écran intégrée par Kandao Technology. Elle était déjà réputée pour son objectif à 195 degrés, ses huit microphones haut de gamme, son haut-parleur Hi-Fi, son système d'exploitation Android et son algorithme de reconnaissance IA : elle compte aujourd'hui six fonctionnalités, car elle permet désormais le partage d'écran. Elle était puissante, elle est maintenant omnipotente.

Partage d'écran en un seul geste depuis plusieurs types d'appareils

Il suffit d'appuyer sur les touches « Windows » et « K » de votre clavier pour lancer le partage d'écran sur les ordinateurs sous Windows. Jusqu'à présent, pour partager votre écran, il vous fallait acheter un dispositif de partage d'écran sans fil nécessitant une base et un dongle ; vous pouvez désormais dire adieu à ces préparatifs compliqués et fastidieux, et n'avez plus besoin de connecter votre ordinateur au même réseau que celui utilisé par la caméra de conférence. Grâce aux intégrations Miracast et Airplay, la caméra Meeting S peut non seulement permettre le partage d'écran à partir d'un PC sous Windows, mais aussi d'un Mac, d'un téléphone Android, d'un iPhone et même d'un iPad, ce qui en fait un produit révolutionnaire.

La solution pour les salles de réunion immersives la plus économique et la moins encombrante

La Kandao Meeting S est équipée d'un objectif à 195 degrés permettant à tous les participants d'obtenir une image à 180 degrés sans déformation. Elle permet à chaque participant de se joindre à la conversation en temps réel grâce à son système audio full duplex, composé de huit microphones de qualité professionnelle et d'un ensemble de haut-parleurs Hi-Fi. Son système Android intégré fait toute la différence. Plus besoin de réinstaller le logiciel de conférence à chaque fois que vous changez d'ordinateur, il peut être directement installé et exécuté sur la Meeting S. Grâce à un algorithme intégré de reconnaissance IA de pointe, le locuteur peut être localisé, suivi et mis en évidence avec précision et en temps réel. De plus, la fonction de partage d'écran est également réglée et publiée. Tous ces éléments font de la Kandao Meeting S l'expérience de réunion hybride parfaite et immersive pour les plateformes de réunion.

Sa fonction de partage d'écran existe également sur la Kandao Meeting Pro, la caméra intelligente de conférence à 360 degrés conçue pour les grandes salles de réunion.

https://www.kandaovr.com/kandao-meeting-s/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1845095/Kandao_Meeting_S_Screen_Mirroring.jpg

