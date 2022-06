Fonds régions et ruralité - Plus de 2,6 M$ pour la Zone Agtech





L'ASSOMPTION, QC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec et député de L'Assomption, M. François Legault, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la députée de Repentigny, Mme Lise Lavallée, sont fiers d'annoncer la concrétisation d'une entente de 2 650 554 $ avec la MRC de L'Assomption visant à établir une base de services pour la Zone Agtech par le biais de nouvelles ressources. Ce projet innovant regroupe l'ensemble de l'écosystème de la nouvelle agriculture dans l'objectif de favoriser la compétitivité de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

Les ressources affectées à cette entente auront pour tâches de faire connaître la Zone et d'accompagner les promoteurs dans la mise en place de projets en lien avec les nouvelles technologies de culture intérieure, d'agriculture aux champs et de bioproduits végétaux. Les initiatives pourraient concerner la culture verticale, l'aquaponie, l'agriculture intelligente, la biotechnologie agricole, les robots de culture ou la production manufacturière agrosourcée, entre autres.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 2 206 200 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La contribution de la MRC de L'Assomption, quant à elle, totalise 444 354 $.

Citations :

« Ces ressources contribueront à faire de la MRC de L'Assomption une zone consacrée aux technologies de l'agriculture et aux bioproduits végétaux reconnue pour la recherche, la formation, le transfert technologique et la création. C'est toute notre région qui profitera d'une agriculture plus performante, plus rentable et plus verte. Par conséquent, notre autonomie alimentaire sera favorisée. »

François Legault, premier ministre et député de L'Assomption

« Comme ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le Fonds régions et ruralité! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer encore plus par ce créneau. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La Zone Agtech est un projet innovant qui permettra au secteur agroalimentaire de se développer de manière durable et qui contribuera au rayonnement de la MRC de L'Assomption. Félicitations à tous les partenaires qui ont permis que cette initiative se concrétise! »

Lise Lavallée, députée de Repentigny

« Depuis plus de trois ans, le milieu municipal local a été solidaire et s'est fortement impliqué en portant le déploiement de la vision qui a généré la naissance d'une grande communauté agtech ainsi que l'importante offre de services actuelle de la Zone. L'arrivée du gouvernement avec un appui financier significatif pour participer au soutien de la force de travail en place est une grande bouffée d'air frais qui nous permettra de poursuivre sur notre lancée et de propulser maintenant l'étape importante des implantations immobilières, apportant du même coup le dernier ingrédient manquant pour constituer une réelle zone d'innovation. »

Sébastien Nadeau, préfet de la MRC de L'Assomption

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre d'initiatives majeures pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

