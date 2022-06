Gold Standard Diagnostics, une société Eurofins Technologies, annonce le lancement d'un test PCR de détection du virus de la variole du singe et de l'orthopoxvirus





Gold Standard Diagnostics Europe continue de répondre à la menace que représentent les maladies infectieuses émergentes en développant un nouveau test PCR multiplex en temps réel permettant de détecter le virus de la variole du singe (infection à Monkeypox) et de le différencier des autres orthopoxvirus.

Le virus de la variole du singe suscite d'importantes préoccupations étant donné sa récente propagation, avec plus de 2 500 cas confirmés dans 37 pays [1]. Particulièrement inhabituels, ces cas n'ont pas été relevés chez des voyageurs rentrant des régions de la forêt tropicale humide d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest - zone habituelle de circulation du virus. Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont émis une alerte de niveau 2 pour le virus de la variole du singe.

En raison de l'incertitude actuelle entourant les implications cliniques du virus de la variole du singe, il est crucial de surveiller étroitement sa propagation et de fournir des solutions diagnostiques fiables permettant de l'identifier. Ce virus appartient au genre Orthopoxvirus qui englobe les virus pathogènes tels la variole (virus de la variole - éradiqué), la variole de la vache ou la variole du buffle, qui entraînent des symptômes identiques chez les patients infectés.

Le test multiplex PCR en temps réel de détection de la variole du singe et de l'Orthopox utilise une cible générale pour les orthopoxvirus, et spécifique pour la variole du singe. Il sera disponible, uniquement pour la recherche, à compter de début juillet. Ce produit complète l'ensemble de tests développés par Gold Standard Diagnostics Europe en réponse aux maladies infectieuses, comme les familles de tests GSD NovaPrime et NovaType développés pour la détection du virus SRAS-CoV-2 et l'identification de ses variants.

Référence

[1] https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html

À propos d'Eurofins Technologies ? un fournisseur à forte croissance de technologies diagnostiques dans le domaine des tests immunologiques et des méthodes de détection moléculaire

Fondé sur l'expérience et l'excellence scientifique du Groupe Eurofins, Eurofins Technologies est un fournisseur mondial à forte croissance de technologies de diagnostic et d'instruments de pointe basés sur la technique ELISA dans le domaine des tests bioanalytiques pour les secteurs des denrées alimentaires, de l'alimentation animale, de l'environnement, de la santé animale et des diagnostics cliniques.

À propos d'Eurofins ? le leader mondial de la bioanalyse

Eurofins analyse en faveur de la vie. Avec un effectif de 58 000 personnes, un réseau de 900 laboratoires répartis dans 54 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

