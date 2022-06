Le gouvernement du Québec présente sa Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027





QUÉBEC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Afin de consolider les interventions en matière d'égalité et de renforcer le soutien offert aux organismes qui travaillent dans le domaine, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, présente aujourd'hui la nouvelle Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027, qui représente un investissement de 124 millions de dollars.

Cette Stratégie vise à préserver et à maintenir les acquis en matière d'égalité dans un contexte de post-pandémie, mais aussi à accroître les avancées et à mobiliser les femmes et les hommes pour qu'ensemble, nous fassions progresser l'égalité dans tous les milieux et pour toutes les femmes. En effet, même si le Québec est une des sociétés les plus égalitaires au monde, des disparités subsistent entre les femmes et les hommes dans plusieurs domaines, notamment l'emploi et la sphère familiale.

Élaboré au terme d'une vaste consultation des organismes sur le terrain à travers le Québec, ce document met de l'avant 52 actions sous la responsabilité et la collaboration de près de 30 ministères et organismes, par exemple :

soutenir des initiatives visant au partage équitable des responsabilités familiales et domestiques au sein des couples et des familles;

favoriser la présence des femmes dans les instances politiques municipales, québécoise et fédérale;

diminuer de 50 % l'endettement des bénéficiaires du Programme de prêts et bourses qui ont eu le statut de « réputé poursuivre à temps plein des études » en lien avec leur statut de parents;

accroître l'accès aux produits menstruels jetables et réutilisables pour les jeunes filles, les étudiantes, et les personnes en situation de précarité;

valoriser le rôle des femmes et des filles des Premières Nations et des Inuits, en tant que vecteurs de développement social, politique, culturel et économique;

augmenter la présence des femmes dans les emplois d'avenir;

déployer des ententes sectorielles de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des régions administratives du Québec.

Enfin, plusieurs actions de la Stratégie égalité permettent de lutter contre les stéréotypes et de promouvoir les rapports égalitaires, ce qui contribue à prévenir la violence faite aux femmes.

Un meilleur soutien pour les organismes qui se consacrent à l'égalité

Le rôle et le financement du Secrétariat à la condition féminine sont consolidés par l'ajout de nouveaux investissements annoncés dans le budget de mars 2022. Ces nouvelles sommes permettront notamment de transformer en partie le mode de soutien aux organismes partenaires par une offre de soutien financier à la mission. Cette nouvelle approche découle des grandes balises présentées dans le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027. Des ententes sectorielles de développement en matière d'égalité seront aussi offertes à terme dans toutes les régions du Québec. Le gouvernement reconnaît ainsi l'importance des organismes féministes pour l'avancement de la société québécoise. Les organismes partenaires pour l'égalité pourront également continuer d'obtenir du financement par projet dans une formule plus régulière et prévisible.

Citation :

« Malgré les avancées significatives des dernières années, nous devons agir pour maintenir nos acquis et ne pas perdre de vue que l'atteinte de l'égalité est un travail de longue haleine. Les conséquences de la pandémie sur l'emploi des femmes, leur santé mentale ou la répartition des responsabilités familiales se feront probablement encore sentir pendant plusieurs années. Ainsi, il importe d'intervenir rapidement afin d'éviter un recul de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette nouvelle stratégie témoigne d'un engagement fort de l'ensemble de notre gouvernement en matière d'égalité. Je crois fermement, comme ministre responsable de la Condition féminine, que l'atteinte de l'égalité ne s'accomplira pas sans la participation de toutes et de tous. Pour une société plus inclusive, plus sécuritaire et plus juste, continuons ensemble nos efforts pour l'atteinte de l'égalité de fait! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

La Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027 est le fruit d'un important travail de mise à jour et de consultation, comprenant notamment :

le travail d'un comité interministériel qui réunit plus de 25 ministères et organismes (MO);



un Forum des partenaires en égalité qui s'est tenu en 2020, où des organismes, des syndicats, des organismes municipaux et des institutions de recherche ont pu s'exprimer sur les enjeux émergents ou persistants en matière d'égalité;



des comités de travail, coordonnés par le SCF, qui ont été mis en place pour approfondir les enjeux et émettre des recommandations;



des consultations publiques auxquelles 160 organismes et 633 citoyens et citoyennes ont participé;



des rencontres entre la ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, et des groupes de femmes et des organismes partenaires pour les tenir au fait de l'état d'avancement des travaux de renouvellement de la Stratégie égalité.

Liens connexes :

Pour consulter la Stratégie : https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/secretariat-condition-feminine/publications#c85512

