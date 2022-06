L'organisation à but non lucratif jordanienne, 7Hills for Social Development, remporte le sixième prix international pour la défense et l'aide aux réfugiés





7Hills for Social Development, une organisation à but non lucratif basée en Jordanie, a reçu le prix international de Charjah pour la défense et l'aide aux réfugiés (SIARA) 2022, dont la cérémonie est organisée chaque année par The Big Heart Foundation (TBHF), une organisation humanitaire mondiale basée aux EAU consacrée à l'aide aux réfugiés et aux personnes dans le besoin dans le monde entier.

La sixième édition du prix, dont la valeur est de 500 000 dirhams émiratis, a reconnu la stratégie innovante de l'association à but non lucratif, qui a lancé des programmes créatifs d'autonomisation des jeunes et a transformé une zone abandonnée en un skate-park entièrement équipé d'une superficie de 650 m². Cette étape permet d'établir actuellement un environnement stimulant et inclusif et créer un nouvel avenir intégré pour les réfugiés et leurs communautés d'accueil à Amman, en Jordanie.

Grâce à un espace dédié au skateboard, l'organisation offre des opportunités créatives et inspirantes aux enfants et aux jeunes pour acquérir de nouvelles compétences et renforcer leur confiance en eux. Ciblant toutes les tranches d'âge, le programme de skateboard a bénéficié à plus de 2 000 jeunes hommes et femmes en 2020-2021, dont 45% de femmes et 60% de réfugiés et de déplacés.

Mise en place par un groupe de jeunes dirigé par Mohammed Zakaria, skateur et photographe, l'approche communautaire adoptée par l'entité basée à Amman et Al Raseef 153, la branche d'entreprise sociale de 7Hills, autonomise également chaque année plus de 250 jeunes - dont 50 pour cent sont des réfugiés - grâce à la formation et au renforcement des capacités en matière de leadership et de compétences professionnelles.

7Hills for Social Development a été sélectionnée parmi les 177 nominations reçues de 39 pays du monde entier pour participer à la sixième édition de SIARA. La cérémonie de remise des prix de SIARA 2022 se déroulera le lundi 27 juin à la Maison de la Sagesse à Charjah.

Lancée en collaboration avec le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la cérémonie de remise du prix s'est déroulée sous le patronage de Son Altesse le Cheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membre du Conseil suprême et gouverneur de Charjah, et de Son Altesse la Cheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, épouse de Son Altesse le gouverneur de Charjah, présidente du TBHF et Éminente défenseure des enfants réfugiés au HCR.

