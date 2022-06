Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval





Le gouvernement autorise l'élaboration du dossier d'affaires

QUÉBEC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Jean-Talon, Joëlle Boutin, a souligné aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, que le projet de construction d'un nouveau bâtiment de 64 lits à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval est autorisé par le Conseil des ministres à passer directement à l'élaboration de son dossier d'affaires.

Ce processus accéléré permet de répondre, dans les meilleurs délais, aux besoins d'un nombre important de lits et ainsi offrir plus rapidement des services de qualité à la population.

Rappelons que ce projet majeur de l'Institut consiste en la construction d'un nouveau bâtiment de trois étages pour y accueillir deux unités de soins de 32 lits chacune. L'étage inférieur abritera, entre autres, des locaux techniques. Des 64 lits, huit sont destinés à l'isolement respiratoire et quatre à la clientèle à risque.

Citations :

«?Le gouvernement s'est engagé, dans le cadre du Plan santé, à offrir à toutes les Québécoises et Québécois, une expérience patient axée sur l'accessibilité et la qualité des soins. Cela passe nécessaire par l'agrandissement des unités de soins et l'ajout de lits comme c'est le cas du projet de l'Institut. Je me réjouis que ce projet passe par une étape accélérée. C'est une très bonne nouvelle pour la population de Québec.?»

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

«?Je me réjouis de l'énergie avec laquelle notre gouvernement s'est engagé à accélérer ce projet d'infrastructure majeur en matière de santé cardiaque et pulmonaire pour la ville de Québec. Ce projet s'inscrit dans une série de mesures pour améliorer la qualité et l'accessibilité des services de santé pour les citoyens ainsi que pour de nombreuses personnes en situation de vulnérabilité. Je suis très heureuse de participer à l'annonce de cet important projet. Je suivrai l'évolution des travaux avec beaucoup d'intérêt.?»

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon, vice-présidente de la Commission de l'aménagement du territoire

Faits saillants :

Selon la prévision, les travaux débuteront en mai 2023 et seront achevés pour l'été 2025.

prévision, les travaux débuteront en mai seront achevés pour l'été 2025. L'Institut agit comme gestionnaire de projet. La Société québécoise des infrastructures participera au projet en association, en participant notamment aux divers comités, comme le prévoit la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique.

