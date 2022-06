Zone d'innovation de Jinan : établir des plateformes pour un développement accéléré de la coopération Chine-Allemagne





JINAN, Chine, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- La ville de tourisme culturel de Jiaxuan, la première ville du pays à se concentrer sur son patrimoine culturel poétique, a commencé sa construction dans la zone d'innovation de Jinan. La zone d'innovation de Jinan, située dans la « ville des sources », qui est également la capitale de la province du Shandong, fait partie du premier groupe de zones nationales de développement industriel de haute technologie de la Chine et se classe parmi les 10 premières zones nationales de haute technologie en termes de puissance globale. Cette ouverture cruciale à la collaboration internationale a attiré plus de 500 entreprises à financement étranger, dont plus de 60 sont des entreprises allemandes. La première zone de coopération sino-allemande au nord du fleuve Yangtze en Chine est située dans la zone d'innovation de Jinan. Selon le comité d'administration de la zone d'innovation de Jinan, elle sera transformée à l'avenir en une zone de coopération sino-allemande de classe mondiale et en un nouveau pôle industriel.

Un certain nombre d'entreprises allemandes se sont établies dans la ville, entraînant ainsi une accélération de la coopération sino-européenne.

Établie dans la zone d'innovation de Jinan, la zone de coopération sino-allemande se concentre sur le développement d'un large éventail d'industries, telles que les technologies de l'information de nouvelle génération, la fabrication intelligente et les industries de services modernes liées aux aéroports. Un complexe industriel aux normes allemandes de 500 000 mètres carrés et un complexe commercial complémentaire de 150 000 mètres carrés de plus ont été créés dans le but de construire une ville écologique d'industries vertes, dotée d'éléments haut de gamme et d'industries spécifiques. Une fois achevée, la Cité du tourisme culturel de Jiaxuan permettra un renouvellement de l'environnement autour de la zone de coopération au profit des secteurs résidentiel et commercial avec la construction d'une chaîne intégrée de restaurants, de logements, de services de voyage, d'opérateurs touristiques, de commerces, de soins de santé et d'éducation, créant ainsi une excellente réputation pour la Zone d'innovation de Jinan dans le cadre de la coopération sino-allemande.

La zone de coopération est également équipée d'un système de formation du personnel conçu spécifiquement pour les entreprises allemandes. En collaboration avec Festo China et l'université de Shandong Yingcai, elle a lancé l'atelier sur les pratiques allemandes, qui vise à cultiver les talents pour la croissance des grappes industrielles. En outre, elle a mis en place une plateforme de démonstration de simulation numérique en collaboration avec Fraunhofer, le plus grand organisme européen de recherche sur les applications. Elle dispose également d'une plateforme aux normes européennes qui offre des services complets en matière de propriété intellectuelle (PI) aux entreprises à financement étranger. L'aéroport de Jinan propose désormais des vols directs vers Francfort, la fréquence passant à deux vols par semaine dans un avenir proche, ce qui permet une liaison rapide dans les deux sens entre Jinan et l'Allemagne.

Ces dernières années, les parcs industriels ont suscité un intérêt considérable de la part des 500 premières entreprises mondiales, y compris des leaders du secteur tels que Bosch, Volkswagen et Hengst. Le projet d'expansion de la capacité de production de composants et de pièces de Volkswagen et le projet d'expansion de la capacité de production de BMTS Technology sont tous deux en cours.

Établir des bureaux commerciaux à l'étranger pour renforcer la coopération en matière d'innovation bilatérale

La zone d'innovation de Jinan a une longue histoire de coopération avec l'Allemagne. En 2013, la zone d'innovation de Jinan a créé le bureau de contact Dresde - Jinan (bureau de coopération industrielle Dresde - Jinan) à Dresde, également connue sous le nom de Silicon Valley de l'Europe et en novembre, son homologue de Jinan a été créé. Les deux bureaux ont entrepris une coopération en matière d'accumulation de ressources, de collaboration de projets et d'échanges culturels, entre autres domaines. Ils ont notamment facilité plus d'une douzaine de projets de coopération, dont le centre de R&D de la société allemande 3S-Smart Software Solutions GmbH à Jinan, le laboratoire sino-allemand de démonstration de la fabrication intelligente lancé conjointement par Hoteam Software et l'université de technologie de Chemnitz. Ils ont également invité le Dresdner Kreuzchor (Choeur de la Sainte-Croix de Dresde), de renommée mondiale, à donner un concert à Jinan, renforçant ainsi les échanges culturels entre les deux pays.

À ce jour, la zone d'innovation de Jinan a établi des bureaux dans sept villes de cinq pays européens, ce qui constitue une importante rampe de lancement pour son plan global de coopération avec l'Europe.

Ouverture d'un nouveau chapitre de la coopération étrangère de haute réputation dans la coopération sino-européenne

En 2015, la Conférence sino-allemande sur la coopération et la communication entre PME a été lancée en tant que nouvelle plateforme d'échange entre les deux pays. La Conférence est parrainée par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information de Chine et le gouvernement provincial du Shandong, et organisée par le gouvernement municipal de Jinan et le département de l'Industrie et des Technologies de l'information de la province du Shandong. Tenue pendant six années consécutives, la conférence est une mesure importante pour Jinan de sa poursuite du développement ouvert et de la coopération avec l'Allemagne et l'Europe. De nombreux invités de marque ont participé à la conférence, notamment l'ancien chancelier allemand Gerhard Schroder, le membre du Bundestag (l'assemblée parlementaire) allemand Martin Schultz et l'ancien ministre allemand de la Défense Rudolf Albert Scharping. 105 projets ont été signés lors de la conférence, pour un investissement total de 47 964 milliards de yuans.

En 2020, rebaptisée Conférence internationale de coopération et de communication des PME de Chine - Conférence de coopération et de communication des PME sino-allemandes (Europe) 2020, la Conférence a étendu son objectif de la coopération sino-allemande à la coopération sino-européenne. Plus de 1 000 entreprises et plus de 5 000 invités de plus de 10 pays et régions du monde entier ont participé à la conférence en ligne et hors ligne, formant ainsi une plateforme puissante pour la coopération et la communication entre les PME sino-allemandes et sino-européennes.

Aujourd'hui, forte de sa réputation enviable, la conférence est devenue une mesure importante aux niveaux provincial et municipal pour pratiquer le développement ouvert, renforcer le processus d'ouverture et promouvoir les échanges et l'apprentissage mutuel entre les entreprises chinoises et étrangères. Cette ville dynamique et moderne s'engage à construire un pont d'échange et de coopération mutuels en intensifiant le rôle de la zone d'innovation de Jinan dans la coopération sino-allemande...

