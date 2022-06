Une publicité pour le tourisme culturel d'Anhui illuminée à l'aéroport d'Heathrow





HEFEI, Chine, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- En juin 2022, la publicité pour le tourisme culturel de l'Anhui, en Chine, intitulée « Beautiful Anhui, Discover It for Yourself » (La magnifique Anhui, découvrez-la par vous-même), a été illuminée à l'aéroport de Heathrow, l'un des aéroports les plus fréquentés d'Europe. Selon le département de la culture et du tourisme de la province d'Anhui, elle montre au monde entier les paysages naturels magiques et les précieuses qualités humaines de l'Anhui.

L'écran géant présente une image du lac Yuezhao (littéralement « bassin de lune ») à Huangshan, dans l'Anhui. Le lac Yuezhao, semblable à un miroir, reflète un ciel bleu, des nuages blancs, des montagnes vertes au loin et d'anciens bâtiments de style Hui. Il intègre la beauté de la nature et de l'humanité dans une scène pittoresque.

Le lac Yuezhao est situé dans le village de Hongcun, au pied sud-ouest du mont Huangshan. Le village de Hongcun a été construit pendant la dynastie Song du Sud, il y a près de mille ans. L'emplacement, la disposition et l'architecture de l'ensemble du village reflètent l'unité entre la nature et l'homme. Les bâtiments présentent des murs bien agencés, des tuiles grises et des avant-toits volants représentatifs de l'architecture de style Hui dans le sud de l'Anhui. En 2000, le village a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel mondial par l'UNESCO.

L'Anhui possède des paysages magnifiques et une population exceptionnelle. La province abrite de célèbres montagnes, dont le mont Huangshan, le mont Jiuhua, le mont Qiyun et le mont Tianzhu, et est traversée par le fleuve Yangtze et la rivière Huaihe. La rivière Xin'an, prenant sa source dans l'Anhui, nourrit la population locale depuis plus de mille ans. Les célébrités locales sont nombreuses, telles que Lao Tzu, Chuang Tzu, Cao Cao, Hua Tuo et Bao Zheng, dont les esprits influencent encore profondément les générations futures.

Le caractère chinois « Hui » se compose de la montagne et de l'eau au milieu et de l'humanité à gauche et à droite, ce qui représente le mélange des cultures du nord et du sud de la Chine. Cette publicité de l'Anhui ne montre qu'un petit morceau de la belle province d'Anhui, mais on ressent tout son charme unique.

Ces dernières années, l'Anhui promeut son tourisme culturel sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok pour améliorer sa présence internationale. L'Anhui d'aujourd'hui est pleine de vitalité. Elle accueille les visiteurs du monde entier et l'innovation à bras ouverts.

