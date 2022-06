SithSwap lève 2,65 millions de dollars pour développer un AMM de nouvelle génération sur StarkNet





SithSwap s'appuiera sur la technologie avancée ZK-Rollup de StarkNet pour les swaps stables avec un glissement ultra-faible et des frais de gaz quasi nuls

ROAD TOWN, Îles Vierges britanniques, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- SithSwap , un teneur de marché automatisé (AMM) de nouvelle génération sur StarkNet, a réussi à lever 2,65 millions de dollars à une estimation de 25 millions de dollars lors d'un tour de financement initial dirigé par Lemniscap, avec la participation de Big Brain Holdings, GSR, Dweb3 Capital, Ghaf Capital Partners, ainsi que des investisseurs providentiels Anthony Beaumont et Etienne Royole.

SithSwap utilisera le capital d'amorçage obtenu pour élargir sa réserve de talents en embauchant des développeurs Cairo talentueux, et pour accélérer le déploiement des contrats AMM de base sur le mainnet Starknet Alpha.

Roderik van der Graaf, fondateur de Lemniscap, a déclaré : « Les AMM de nouvelle génération manquaient cruellement à l'écosystème prometteur de StarkNet, et il est plus qu'excitant d'en voir enfin un avec une conception nouvelle et unique entrer dans la bataille. Nous avons pleinement confiance dans les capacités de l'équipe, et dans le fait que SithSwap atteindra son objectif de fournir des swaps stables sur Starknet qui redéfiniront l'avenir et l'échelle de la DeFi. »

StarkNet, un réseau décentralisé de couche 2, sans autorisation, conçu sur Ethereum et doté de la technologie de pointe ZK-Rollup, a gagné en popularité en permettant aux développeurs de créer des applications décentralisées à la fois sûres et évolutives. Cependant, malgré le potentiel et la popularité de StarkNet, les AMM stables avancés sont actuellement absents de son écosystème. SithSwap cherche à combler ce manque en s'appuyant très vite sur StarkNet et en fournissant des swaps volatils et stables instantanés avec un glissement ultra faible et des frais de gaz quasi nuls.

Sidius, fondateur de SithSwap, a déclaré : « Notre équipe passionnée est motivée par une forte détermination à développer la prochaine génération de la finance décentralisée à la frontière finale d'Ethereum, alimentée par la technologie révolutionnaire ZK-Rollup de StarkNet. Grâce à la force collective et à la détermination de nos ingénieurs Solidity et Cairo, nous pensons que SithSwap peut répondre de manière exhaustive au besoin pressant d'un AMM de nouvelle génération, facile à mettre en place, pour l'écosystème florissant de Starknet. »

En tant qu'AMM à moteur hybride, SithSwap intègre de manière transparente les moteurs de swaps stables et de produits constants pour garantir aux utilisateurs un glissement extrêmement faible sur des paires d'actifs étroitement corrélées, sans renoncer à la familiarité et à la facilité d'intégration offertes par la conception et l'architecture intemporelles du contrat Uniswap V2. En tirant parti de la technologie ZK-Rollup de StarkNet, SithSwap sera également en mesure de fournir tout ce qui précède à des frais de gaz quasi nuls pour les utilisateurs finaux ainsi que pour les protocoles tiers à la recherche d'un AMM éprouvé sur lequel s'appuyer.

SithSwap a aussi récemment signé avec Nethermind pour un audit Cairo complet (2500 LoCs) de sa base de code AMM, réitérant son engagement ferme et critique envers la sécurité et la sauvegarde des actifs des utilisateurs. Nethermind est le principal vérificateur de contrats intelligents Cairo et l'un des partenaires techniques les plus proches et les plus anciens de StarkWare, ayant développé l'infrastructure centrale de StarkNet, comme le transpondeur Solidity-to-Cairo Warp et l'explorateur de blocs Voyager.

Pour rejoindre SithSwap ou pour en savoir plus, rendez-vous sur https://sithswap.com/ .

À propos de SithSwap

SithSwap est un teneur de marché automatisé de nouvelle génération sur StarkNet qui propose des swaps volatils et stables instantanés, avec un glissement ultra-faible, des frais de gaz quasi nuls et la sécurité totale d'Ethereum. SithSwap prendra en charge nativement les jauges de pool, les présents et les récompenses de protocole qui peuvent être verrouillés en échange du pouvoir de vote pour gouverner les futures émissions de protocole et les incitations de tiers. Pour plus d'informations, consultez le site https://sithswap.com/ .

À propos de Lemniscap

Lemniscap est une société d'investissement spécialisée dans les investissements dans les crypto actifs émergents et les startups blockchain. Depuis sa fondation en 2017, Lemniscap a financé de multiples investissements dans l'espace crypto-blockchain, sur la conviction profonde que la technologie blockchain bouleversera les modèles commerciaux traditionnels, entraînant des changements profonds dans l'économie mondiale. L'équipe de Lemniscap est composée de personnes talentueuses ayant une expérience des marchés financiers, du capital-investissement, de la technologie et de l'entrepreneuriat. Pour plus d'informations, consultez le site https://lemniscap.com/ .

