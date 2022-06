Lynx Air accueille des animaux de compagnie à bord des vols





Lynx annonce que les chats et les petits chiens peuvent rejoindre les voyageurs en cabine pour un petit prix.

CALGARY, AB, le 23 juin 2022 /CNW/ - Lynx Air (Lynx) est ravie d'accueillir les petits chiens et les chats en cabine! Pour un aller simple de 59 $, les voyageurs pourront amener leurs animaux de compagnie en plus d'un article personnel.

Les passagers sont encouragés à indiquer la présence de leurs chats et de leurs petits chiens au moment de la réservation, car le nombre d'animaux de compagnie autorisés sur les vols est limité. Ainsi, tous les passagers et les animaux de compagnie se sentent à l'aise à chaque étape de leur voyage avec Lynx. Lynx recommande également aux passagers d'arriver à l'aéroport au moins deux heures avant l'heure de départ prévue afin d'avoir le temps de procéder à l'enregistrement et de faire approuver le chenil.

« Nous savons que pour de nombreux Canadiens, les animaux de compagnie sont des membres bien-aimés de la famille et nous ne voulons pas qu'ils ratent les vacances en famille, a déclaré Merren McArthur, chef de la direction de Lynx. Ce nouveau service n'est qu'une des façons dont Lynx rend le transport aérien accessible à tous les Canadiens, y compris à certains de nos amis à fourrure. »

Lynx exige que tous les chenils d'animaux de compagnie mesurent au maximum 41 cm de longueur x 21,5 cm de hauteur x 25 cm de largeur. Le contenant doit être souple, étanche, bien ventilé et en bon état. La compagnie aérienne autorise un animal de compagnie par personne, et ce dernier doit demeurer à l'intérieur du chenil en tout temps. Lynx n'autorise pas les gros animaux, sauf s'il s'agit de chiens d'assistance agréés. Une liste complète des règles et des règlements concernant les vols avec des animaux de compagnie est disponible sur FlyLynx.com/pet-in-cabin .

La nouvelle compagnie aérienne ultra-abordable du Canada a pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous les Canadiens et, dans cette optique, Lynx offre des tarifs qui commencent à partir de 49 $* pour un aller simple. Le réseau de Lynx dessert 10 destinations d'un bout à l'autre du Canada, dont Victoria, Vancouver, Kelowna, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto Pearson, Hamilton, Halifax et St. John's. La compagnie aérienne exploite une flotte d'appareils Boeing 737 neufs et à haut rendement énergétique et prévoit augmenter sa flotte à plus de 46 appareils au cours des cinq à sept prochaines années.

Pour en savoir plus, consultez FlyLynx.com .

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx) est la première compagnie aérienne ultra-abordable du Canada et a pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs ultra-abordables, à un parc de nouveaux appareils Boeing 737 à la fine pointe et à une expérience de vol exceptionnelle. Lynx est une compagnie aérienne privée canadienne qui dispose du soutien financier et de l'expertise de l'industrie nécessaires pour transformer le secteur de l'aviation au Canada. Pour en savoir plus, visitez FlyLynx.com ou communiquez avec Lynx sur Facebook , Twitter ou Instagram .

Le parc d'appareils Boeing 737 écoénergétiques et extrêmement fiables de Lynx Air est entretenu et exploité par l'une des équipes les plus expérimentées du secteur. L'aéronef offre une aérodynamique avancée et des moteurs très efficaces, ce qui permet de réaliser des économies importantes de carburant et de réduire les émissions de CO 2 de la compagnie aérienne d'environ 14 % par rapport aux avions à couloir unique les plus efficaces. Il s'agit d'améliorations essentielles qui réduisent l'empreinte carbone de Lynx et qui contribuent à en faire l'une des compagnies aériennes les plus écologiques et les plus durables du Canada. Tous les appareils de Lynx répondent aux normes de sécurité internationales les plus élevées et sont certifiés par Transports Canada.

SOURCE Lynx Air

Communiqué envoyé le 23 juin 2022 à 10:20 et diffusé par :