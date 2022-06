Deux repreneurs achètent Culligan Québec et Granby avec l'appui de Banque Nationale Placements Privés





MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le spécialiste du traitement des eaux Culligan Québec change de propriété à la suite de son rachat par deux de ses dirigeants. Dans le cadre de la transaction, les jeunes entrepreneurs Simon Douville et Jérôme Guimont s'allient à Banque Nationale Placements PrivésMC (« BNPP ») pour effectuer l'acquisition de l'ensemble des activités de Culligan Québec et Culligan Granby (« Culligan Québec »).

Fondée en 1954, Culligan Québec propose différentes solutions pour le traitement des eaux dans les secteurs résidentiel, industriel et commercial. Jusqu'à son rachat par MM. Douville et Guimont, l'entreprise a été opérée sur deux générations par la famille Martineau et elle est aujourd'hui le plus grand franchisé québécois de Culligan Water, de l'Illinois, aux États-Unis, avec deux franchises importantes à Québec et Granby. Culligan Water est un chef de file mondial dans les systèmes de traitement des eaux, reconnu pour son leadership technologique ainsi que la qualité et la fiabilité de ses produits.

« Le secteur du traitement des eaux présente un excellent potentiel de croissance, tant en termes de croissance organique des activités que du potentiel de consolidation des nombreux joueurs répartis sur le territoire québécois », a souligné Jérôme Guimont, copropriétaire de Culligan Québec.

« L'intérêt pour la qualité de l'eau ne cesse de grandir dans le contexte de la rareté grandissante de cette ressource et son importance pour la santé. Avec BNPP, nous pouvons compter sur un partenaire stratégique pour nous accompagner énergiquement dans la mise en place de notre stratégie de croissance soutenue », ajoute Simon Douville, copropriétaire de Culligan Québec.

Tous deux diplômés en administration des affaires, Simon Douville et Jérôme Guimont cumulent un parcours conjoint de près de dix ans au sein d'une entreprise du secteur manufacturier dont la croissance fut significative.

Les principaux usages des produits et services Culligan sont les suivants :

Résidentiel : amélioration de la qualité de l'eau potable, soin de la peau sensible et protection des électroménagers par le biais d'adoucisseurs, de filtration et d'osmose.

Commercial et industriel : purification et stabilisation de l'eau pour les procédés industriels, notamment au sein des usines de transformation alimentaire, des microbrasseries, des distilleries, des usines de production de vaccins, de la fabrication d'hydrogène, etc.

« Au cours des prochaines années, la démographie fera en sorte que de nombreuses entreprises changeront de mains. Nous avons le capital et l'expertise requise pour accompagner les entrepreneurs qui cherchent à racheter certaines de ces entreprises et assurer leur pérennité. Simon et Jérôme ont le talent, la détermination et la vision pour faire de Culligan Québec un succès encore plus large et nous sommes fiers de les appuyer », a souligné Luc Ménard, vice-président exécutif, directeur général et chef des placements privés à la Banque Nationale.

Forte d'un actif de 370 milliards de dollars au 30 avril 2022, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 28 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

Banque Nationale Investissements inc., utilisant le nom d'affaires Banque Nationale Placement Privés, est le gestionnaire du Fonds croissance PME Banque Nationale, S.E.C. À titre de société de capital de risque, Banque Nationale Placements Privés (BNPP) propose des opportunités d'investissement diversifiées à une clientèle d'investisseurs aguerris du réseau de la Banque Nationale. Le capital mobilisé permet notamment d'accompagner les entreprises en croissance qui souhaitent préserver le contrôle de leur développement et qui sont à la recherche de partenaires à long terme.

Culligan fournit une meilleure eau à ses clients dans leurs maisons, bureaux, entreprises et installations industrielles à travers le monde. Sa gamme complète d'adoucisseurs d'eau, de systèmes de filtration d'eau, de solutions de traitement d'eau commerciales et industrielles, de systèmes d'eau potable, de systèmes de filtration pour toute la maison et de livraison d'eau en bouteille établit la norme dans l'industrie du traitement de l'eau. Culligan a été créé en 1936 en tant que fournisseur de solutions d'adoucissement de l'eau pour les résidences et est depuis devenu un leader mondial dans les besoins de traitement de l'eau, du système de filtration le plus simple aux solutions d'eau industrielles complexes.

