Starlight Investments Capital LP fixe au 24 juin 2022 la date limite de dépôt de 10 500 débentures de Stone Investment Group Limited

Starlight Investments Capital LP ("Starlight Capital") annonce qu'à compter de la date du présent communiqué de presse, Stone Investment Group Limited ("Stone") ne peut satisfaire la condition de clôture pour maintenir un minimum de 630 millions de dollars d'actifs gérés ("Condition d'actifs gérés"), telle que requise en vertu de la convention d'arrangement en vigueur depuis le 7 avril 2022 entre Starlight Capital, Stone, Stone-SIG Acquisition Limited, 13613429 Canada Inc., et 13909841 Canada Inc., telle qu'amendée le 6 mai 2022 (la "Convention d'arrangement").

Dans le cas où la Condition d'actifs gérés ne serait pas satisfaite avant le 30 juin 2022, Starlight Capital ne projette pas de finaliser la transaction à moins qu'un minimum de 10 500 des débentures non garanties de premier rang, à 9,0% et en circulation de Stone (les "Débentures") ne soient irrévocablement déposées au plus tard à 17h00 le 24 juin 2022, en réponse à l'offre lancée par Stone-SIG Acquisition Limited le 29 novembre 2021, telle qu'amendée, de 800 dollars par Débenture (telle qu'amendée les 15, 21, 22 et 27 décembre 2021, et les 28 janvier, 31 mars et 19 mai 2022, l'"Offre de Stone").

Richard Stone, chef de la direction et directeur de Stone, a rédigé et remis une lettre d'accompagnement visant le dépôt, en vertu de l'Offre de Stone, de toutes les 728 Débentures en sa possession, sous réserve d'acceptation en conjonction avec la clôture des transactions, conformément à la Convention d'arrangement. À compter de la date du présent communiqué de presse, Starlight Capital a été informé par Stone-SIG Acquisition Limited que ce dernier détient à présent des lettres d'accompagnement relatives à 7 192 Débentures.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs" au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières, qui ne sont pas des faits avérés. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, impondérables et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats, la performance, les prévisions et les opportunités réels et ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs du présent communiqué portent notamment sur: les Débentures, l'Offre de Stone, les questions de savoir si les Débentures seront remises à l'Offre de Stone, si la Condition d'actifs gérés sera satisfaite en vertu de la Convention d'arrangement, et si Starlight Capital finalisera les transactions envisagées dans le cadre de la Convention d'arrangement. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables, sont soumises à des risques connus et inconnus, impondérables et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et événements futurs et ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Parmi ces facteurs figurent: la capacité des parties de la Convention d'arrangement à satisfaire leurs conditions de clôture, l'activité générale, les incertitudes économiques et sociales; les litiges, les développements législatifs, environnementaux, judiciaires, réglementaires, politiques et concurrentiels, et d'autres risques en dehors du contrôle de Starlight Capital. Bien que Starlight Capital estime que les hypothèses et facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs soient raisonnables, le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces énoncés, qui ne sont valables qu'à la date de publication du présent communiqué, et aucune garantie n'est donnée quant à la réalisation de tels événements. Sauf dans les cas requis par la loi, Starlight Capital rejette toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs, ou autres.

À propos de Starlight Capital et Starlight Investments

Starlight Capital est une société indépendante de gestion d'actifs proposant des fonds communs, des fonds négociés en bourse, des notices d'offres et des produits structurés. Notre objectif est de fournir aux investisseurs des retours supérieurs ajustés sur les risques via une approche de placement disciplinée, appelée Focused Business Investing. Starlight Capital est une filiale détenue en exclusivité par Starlight Investments. Starlight Investments est une société privée et à service complet de gestion de placements et d'actifs dans le secteur de l'immobilier résidentiel et commercial. S'appuyant sur une équipe aguerrie de plus de 360 spécialistes, la société gère plus de 25 milliards de dollars d'immobilier direct ainsi que de titres de placement immobilier pour le compte de co-entreprises institutionnelles, de FPI cotées en bourse, de fonds fermés et de fonds d'investissement. Rendez-vous sur www.starlightcapital.com et rejoignez-nous sur LinkedIn.

