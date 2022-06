Aqara annonce la mise à jour de son emblématique Hub M1S





Aqara, un chef de file des produits pour la maison connectée, lance son Hub M1S Gen 2, une version améliorée du Hub M1S, l'emblématique centre de contrôle domestique intelligent de la marque. Équipé de nouvelles mises à jour matérielles et logicielles et de la plupart des fonctionnalités de son prédécesseur, le hub M1S Gen 2 améliore la sécurité du réseau en prenant en charge la norme WPA3. Grâce à ses sonneries configurables, les utilisateurs peuvent également personnaliser davantage leurs scénarios domotique. Le nouveau hub est disponible dès maintenant dans les magasins d'Aqara sur Amazon en Europe (France, Allemagne, Italie et Espagne) et auprès des revendeurs agréés Aqara dans le monde entier*. La disponibilité sera également étendue à l'Amérique du Nord (États-Unis et Canada) dans les mois à venir.

Semblable à d'autres hubs Aqara, le Hub M1S Gen 2 est un centre de contrôle au sein de l'écosystème Aqara qui connecte d'autres appareils Aqara Zigbee au réseau Wi-Fi. Il gère et contrôle les scénarios intelligents ainsi que les appareils intelligents comme les interrupteurs, les prises, les rideaux, les volets roulants et bien plus encore. Le M1S Gen 2 communique via le protocole Zigbee 3.0 et prend en charge jusqu'à 128 appareils Aqara**. Il permet également la compatibilité des appareils enfants connectés avec les principaux écosystèmes tiers tels que HomeKit, Alexa, Google et IFTTT. Le M1S Gen 2 devrait intégrer la norme Matter dès son déploiement, via une mise à jour logicielle (OTA) permettant aux accessoires Aqara connectés de fonctionner avec d'autres appareils compatibles Matter.

Principales caractéristiques du Hub M1S Gen 2 :

Un puissant haut-parleur intégré de 2 watts qui permet au hub d'être utilisé comme alarme, sonnette et sonneries personnalisées ;

Un éclairage RVB avec luminosité et couleurs réglables, permettant au hub d'agir comme une veilleuse ou une lumière d'ambiance ;

Un capteur de lumière entièrement fonctionnel qui peut être utilisé pour les automatisations dans l'application Aqara Home ;

Une connectivité WiFi améliorée avec la puissante antenne WiFi MIMO 2x2 et la prise en charge de la norme WPA3, qui permet une connexion plus rapide, sécurisée et fiable ;

Une prise en charge des 4 modes du système de sécurité HomeKit, qui se synchronise automatiquement avec le système d'alarme dans l'application Aqara Home.

Pour de plus amples renseignements sur le Hub M1S Gen 2, veuillez vous rendre sur notre site Web.

* La disponibilité du produit peut varier en fonction des canaux de distribution et peut être mise à jour à tout moment. Il est recommandé de consulter les revendeurs régionaux pour connaître la disponibilité en temps réel.

** Pour connecter jusqu'à 128 appareils enfants Aqara, des répéteurs tels que des prises intelligentes ou des interrupteurs muraux (avec neutre) sont nécessaires.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

