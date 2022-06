Financière Brim annonce un partenariat avec Air France-KLM pour le lancement d'une carte de crédit destinée aux membres canadiens du programme Flying Blue





La Financière Brim, l'une des sociétés de technologies financières à la croissance la plus rapide et un émetteur de cartes de crédit certifié, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Air France-KLM au Canada. Le programme de fidélité commun d'Air France et de KLM, Flying Blue, misera sur la plateforme technologique de bout en bout de Brim pour lancer une carte de crédit.

Air France-KLM est le premier partenaire aérien de Brim. Ce partenariat a pour but d'offrir des avantages encore plus ciblés aux membres Flying Blue tout en renforçant leur expérience numérique.

« La plateforme modulaire de Brim et ses fonctionnalités d'émission de cartes enrichira l'expérience client d'Air France-KLM tout en permettant de développer de nouvelles offres commerciales pour son programme global de fidélité et de récompenses », a déclaré Rasha Katabi, cheffe de la direction et fondatrice de la Financière Brim.

La plateforme de Brim offre de nombreuses fonctionnalités, notamment des approbations instantanées, des solutions intégrées de paiement différé, une surveillance interactive des dépenses, une fonctionnalité de portefeuille mobile complète et un programme de récompenses robuste qui distinguent cette plateforme dans le monde entier. Pour en savoir plus au sujet de la plateforme partenaire de Brim, rendez-vous à https://brimfinancial.com/fr.

À propos de la Financière Brim

La Financière Brim, l'une des sociétés de technologies financières à la croissance la plus rapide, a créé une pile technologique intégrée verticalement. qui lui permet de proposer aux institutions financières, aux sociétés de technologies financières et à d'autres grands partenaires commerciaux une plateforme-service omnicanale unique. La plateforme numérique entièrement configurable de Brim offre une vaste gamme de solutions de paiement pour les PME et les consommateurs, des cartes de crédit, des solutions intégrées de paiement différé, des services bancaires mobiles et en ligne, un programme de fidélisation et de récompenses, des analyses fondées sur le comportement et des plateformes de flux de travaux intégrés pour les entreprises. Pour en savoir plus, rendez-vous à www.brimfinancial.com/fr.

À propos de Flying Blue

Flying Blue est le programme de fidélité du groupe Air France-KLM. Créé en 2005, il rassemble aujourd'hui 17 millions de membres à travers le monde, qui ont accès à une multitude de primes et d'avantages, et qui peuvent gagner et dépenser des Miles auprès d'une large sélection de partenaires aériens, commerciaux et financier.

