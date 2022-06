Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Le gouvernement du Québec et la Société de développement Angus font un pas de plus pour la revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles





MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer un soutien financier de 680 000 $ à la Société de développement Angus (SDA) afin de requalifier l'église et le presbytère Saint-Enfant-Jésus à Pointe-aux-Trembles.

Alors que les travaux menés par la SDA pour revitaliser le Vieux-Pointe-aux-Trembles sont bien entamés, cette somme permettra de bonifier le projet en mettant en valeur ces bâtiments patrimoniaux. Par une démarche participative menée auprès des acteurs locaux et de la communauté culturelle, la SDA transformera ces bâtiments afin de les rendre accessibles à toute la communauté.

Cette initiative s'inscrit dans la foulée de la Déclaration conjointe pour revitaliser l'Est de Montréal qui vise, entre autres, à améliorer les milieux de vie dans l'Est. Rappelons que la SDA bénéficie également d'un appui du FIRM pour la réalisation de son projet de Revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles.

Citations :

« Grâce aux efforts conjoints de notre gouvernement et de la SDA, nous sommes en voie de transformer le Vieux-Pointe-aux-Trembles pour le mieux. La SDA est déjà à l'oeuvre pour revitaliser ce secteur et avec l'appui financier annoncé aujourd'hui, nous venons donner une impulsion supplémentaire à ce grand projet. Grâce à ces sommes, la SDA pourra valoriser notre patrimoine bâti et ainsi créer un véritable pôle d'intérêt au bénéfice de tous. Je veux saluer la démarche participative menée par la SDA qui fera en sorte qu'ensemble, nous créerons un milieu de vie attractif. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Avec le projet de requalification de l'église et du presbytère Saint-Enfant-Jésus à Pointe-aux-Trembles, nous comptons respecter la vocation communautaire du site tout en mettant en valeur la richesse patrimoniale des bâtiments. En collaboration avec la communauté, nous développerons un projet rassembleur qui animera le coeur du village et le rendra encore plus attrayant. Nous sommes reconnaissants de l'appui du gouvernement du Québec et de la ministre Chantal Rouleau, qui nous permet de poursuivre notre engagement à Pointe-aux-Trembles. »

Christian Yaccarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus

Faits saillants :

Pour le projet de Revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles, la ministre Chantal Rouleau avait annoncé l'octroi d'aides financières à la SDA en septembre 2020. Aux sommes déjà annoncées s'ajoute une somme de 400 000 $ accordée en août 2021 pour la réalisation de la 3 e année du projet.





avait annoncé l'octroi d'aides financières à la SDA en septembre 2020. Aux sommes déjà annoncées s'ajoute une somme de 400 000 $ accordée en août 2021 pour la réalisation de la 3 année du projet. Requalification de l'église et du presbytère Saint-Enfant-Jésus à Pointe-aux-Trembles a été retenu dans le cadre de l'appel à projets Pour une communauté connectée du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM). Lancé en novembre 2021 par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, cet appel visait à soutenir des initiatives structurantes en matière de santé urbaine afin d'améliorer les milieux de vie, de renforcer le sentiment de fierté et de favoriser le vivre-ensemble en laissant place aux échanges interculturels et intergénérationnels sur le territoire du Grand Montréal.





a été retenu dans le cadre de l'appel à projets du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM). Lancé en novembre 2021 par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, cet appel visait à soutenir des initiatives structurantes en matière de santé urbaine afin d'améliorer les milieux de vie, de renforcer le sentiment de fierté et de favoriser le vivre-ensemble en laissant place aux échanges interculturels et intergénérationnels sur le territoire du Grand Montréal. Depuis sa création, le FIRM a soutenu plus de 2 500 projets représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.





De nombreux projets sont en cours pour revitaliser l'Est de Montréal. L'accroissement de la mobilité, le développement économique et l'amélioration des milieux de vie des citoyens sont au coeur de cet ambitieux chantier.

Lien connexe :

