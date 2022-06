Prendre son envol : la logistique aérienne de la région du Rio Grande du Texas du Sud





MISSION, Texas, 23 juin 2022 /CNW/ - Le Council for South Texas Economic Progress (COSTEP) comprend que transporter des produits et des personnes du point A au point B est essentiel à l'exercice d'activités commerciales. Les marchandises doivent rapidement passer des installations de production à la clientèle, et les hauts dirigeants hors du territoire doivent aussi pouvoir se déplacer facilement. Située au coeur de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine, la région du Rio Grande du Texas du Sud offre aux entreprises manufacturières l'accès à une infrastructure de transport aérien pour rejoindre rapidement leurs clients sur le continent et ailleurs.

Lorsque le transport rapide des produits et des personnes est essentiel, l'accès rapide aux principales plateformes de correspondances internationales est primordial. Pour cette raison, la région du Rio Grande du Texas du Sud utilise une infrastructure de transport aérien robuste adaptée au transport de passagers et de marchandises.

Il y a sept aéroports régionaux dans la région du Rio Grande du Texas du Sud :

Brownsville (BRO)

Harlingen (HRL)

McAllen (MFE)

Laredo (LRD)

Matamoros (MAM)

Reynosa (REX)

Nuevo Laredo (LND)

Ces aéroports régionaux fournissent un accès régulier et direct aux principales plateformes de correspondances internationales, notamment :

Houston (IAH)

Dallas-Fort Worth (DFW)

Mexico (MEX)

Chicago (ORD)

Ils offrent également un accès régulier et direct à différentes plateformes de correspondances secondaires, notamment :

Denver (DEN)

San Francisco (SFO)

Orlando (MCO)

Las Vegas (LAS)

Monterrey (MTY)

Les aéroports de la région du Rio Grande du Texas du Sud offrent plus de 35 vols quotidiens vers les principales plateformes de correspondances et 15 vols supplémentaires vers les plateformes de correspondances secondaires. C'est indispensable pour les dirigeants d'entreprises qui doivent se rendre régulièrement à des installations de production et qui ont besoin d'options de vol de dernière minute en cas d'urgence. Cela permet également aux hauts dirigeants de faire des voyages pratiques transcontinentaux, puisque ces plateformes de correspondances offrent des vols directs vers de nombreux pays partout dans le monde, ce qui signifie que les grandes destinations mondiales comme Francfort, Londres, Dubaï, Tokyo, Séoul et São Paulo ne sont qu'à une escale de la région du Rio Grande du Texas du Sud.

La région du Rio Grande du Texas du Sud mise également sur une forte présence de sociétés de transport et de logistique, notamment :

FedEx

UPS

DHL

Cela procure un avantage aux fabricants qui dépendent grandement de leur capacité de livrer à l'heure ou rapidement.

Si vous ou vos produits devez voyager rapidement quelque part dans le monde, vous pouvez être certains de pouvoir le faire facilement à partir de la région du Rio Grande du Texas du Sud. Appuyée par sept aéroports régionaux offrant des vols réguliers vers les principales plateformes de correspondances, la région du Rio Grande du Texas du Sud est bien outillée pour soutenir vos activités de fabrication.

Si vous envisagez de fabriquer des produits en Amérique du Nord pour la même région, considérez les attraits de la région du Rio Grande du Texas du Sud.

