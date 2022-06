Andersen Global renforce sa plateforme au Moyen-Orient avec un cabinet membre en Palestine





Andersen Global unifie davantage sa plateforme au Moyen-Orient alors que le cabinet juridique basé à Ramallah, Sharp and Beyond, un cabinet collaborateur depuis 2020, adopte la marque Andersen.

Andersen en Palestine fournit des services juridiques et commerciaux personnalisés aux corporations, petites et moyennes entreprises (PME), entreprises familiales, startups, investisseurs, professionnels commerciaux, accélérateurs et organisations nationales et internationales. Les professionnels du cabinet aident les clients à chaque étape de leurs activités - de la structure de l'organisation aux opérations, à l'expansion et à la croissance. L'adoption de la marque par le cabinet optimise l'empreinte régionale de l'organisation et témoigne de la relation synergique et culturelle entre les cabinets membres d'Andersen Global.

« En devenant un cabinet membre d'Andersen Global, nous sommes à même d'adopter les meilleures pratiques mondiales et de fournir à nos clients des services de niche de haute qualité qui soutiennent notre vision progressiste et entrepreneuriale de jouer un rôle actif et d'être un cabinet leader sur le marché », a déclaré l'associé directeur Suhaib Sharif. « Ensemble, avec les autres cabinets membres, nous fournirons une couverture complète qui apportera une valeur substantielle aux opérations commerciales de nos clients, tant au niveau régional que mondial. »

Le président d'Andersen Global et PDG d'Andersen Mark Vorsatz a ajouté : « L'adoption de la marque Andersen en Palestine démontre la force croissante de notre plateforme au Moyen-Orient et notre engagement à construire une organisation de référence qui établit la norme à l'échelle mondiale pour des services indépendants et synergiques. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, le cabinet Andersen Global compte aujourd'hui plus de 11 000 professionnels à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 360 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

