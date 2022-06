Corporation Fiera Capital annonce un placement privé avec le Fonds de solidarité FTQ d'une débenture subordonnée non garantie de premier rang d'un montant en capital de 100 millions de dollars





MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX : FSZ) est heureuse d'annoncer qu'elle a réalisé aujourd'hui le placement privé d'une débenture subordonnée non garantie de premier rang d'un montant en capital de 100 millions de dollars (la « débenture ») auprès du Fonds de solidarité FTQ, laquelle a été émise à sa valeur nominale.

La débenture porte intérêt au taux de 6,00 % par année, payable semestriellement à terme échu et viendra à échéance le 30 juin 2027. La débenture pourra être rachetée en totalité ou en partie au gré de la Société avant le 30 juin 2026, à un prix égal au capital majoré de l'intérêt couru et impayé et d'une prime calculée conformément aux modalités de la débenture et, à compter du 30 juin 2026, à sa valeur nominale majorée de l'intérêt couru et impayé.

La Société aura la possibilité d'acquitter le prix de rachat ou de rembourser le montant en capital de la débenture exigible au moment du rachat ou à l'échéance et de payer l'intérêt sur la débenture à chaque date de paiement de l'intérêt en émettant et en remettant des actions avec droit de vote subordonné de catégorie A. La débenture ne pourra être convertie en actions avec droit de vote subordonné de catégorie A au gré du porteur. La débenture a égalité de rang avec les débentures subordonnées non garanties de premier rang à 5,60 % de la Société qui viennent à échéance le 31 juillet 2024.

Le produit net du placement privé de la débenture sera utilisé dans le cadre du rachat annoncé précédemment de la totalité des débentures convertibles subordonnées non garanties à 5,00 % de la Société venant à échéance le 30 juin 2023 d'un montant en capital total de 86,25 millions de dollars, lequel rachat sera réalisé le 30 juin 2022, et le reliquat sera porté en diminution des montants prélevés sur la facilité de crédit renouvelable de la Société.

« Nous sommes ravis de la réalisation de ce placement privé qui représente une nouvelle étape dans la mise en place d'une structure de capital optimale et d'une gestion prudente de l'ensemble du levier financier », a indiqué Lucas Pontillo, vice-président exécutif et chef de la direction financière mondiale. « Nous poursuivons également nos efforts pour développer de solides partenariats financiers avec des investisseurs institutionnels clés et nous sommes reconnaissants de la relation que nous avons développée avec le Fonds de solidarité FTQ et de leur engagement envers Fiera Capital. »

Déclarations prospectives

Le présent communiqué renferme des déclarations prospectives se rapportant à des événements futurs ou au rendement futur. Ces déclarations rendent compte des attentes ou des opinions de la direction concernant des événements futurs, y compris la conjoncture économique et la croissance, les résultats d'exploitation, le rendement et les occasions d'affaires de Fiera Capital. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de Fiera Capital, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, les résultats financiers prévisionnels et les perspectives quant aux activités de Fiera Capital et aux économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et aux autres économies mondiales. Ces déclarations prospectives rendent compte des opinions de la direction et sont fondées sur des facteurs et des hypothèses qu'elle considère comme raisonnables et qui s'appuient sur des renseignements auxquels a accès la direction, et on les reconnaît habituellement à l'emploi de termes ou d'expressions comme « croire », « prévoir », « projeter », « s'attendre à », « estimer », « pourrait augmenter », « pourrait fluctuer », « prédire », « potentiel », « poursuivre », « viser », « avoir l'intention de » ou de la forme négative de ces termes ou expressions ou d'autres termes et expressions similaires, ainsi que par la conjugaison des verbes au futur et au conditionnel.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent de nombreuses hypothèses et incertitudes et de nombreux risques inhérents, généraux et précis, ainsi que le risque que les prédictions, les prévisions, les projections, les attentes ou les conclusions se révèlent inexactes. L'incertitude créée par la pandémie de COVID-19 a aggravé ce risque, étant donné qu'elle a rendu plus difficile de faire des prédictions, des prévisions et des projections, d'établir des attentes ou de tirer des conclusions. Par conséquent, la Société ne garantit pas que les déclarations prospectives se réaliseront et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations. Les événements ou les résultats réels pourraient différer sensiblement des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes ou des conclusions exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs importants dont plusieurs sont indépendants de sa volonté, lesquels comprennent notamment les risques liés au rendement des placements et aux placements des actifs sous gestion.

Lorsqu'ils se fient à des déclarations prospectives du présent document et à toute autre information communiquée par Fiera Capital, les investisseurs et toutes autres personnes doivent étudier soigneusement ces facteurs, ainsi que d'autres incertitudes et éventualités. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives verbales ou écrites qui peuvent être formulées de temps à autre par elle ou en son nom afin de tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si elle y est tenue en vertu des lois applicables.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 174,5 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2022. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au coeur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

