Les universités françaises affichent les meilleures performances au classement mondial des universités U-Multirank 2022: les plus fortes en matière d'orientation internationale





PARIS, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de sa neuvième publication annuelle, U-Multirank avance que les universités françaises sont les plus performantes dans différents domaines d'excellence:

Orientation internationale: 86% des universités françaises obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne (avec une note «A» ou «B»)

Les derniers classements, qui incluent 123 universités françaises, évaluent leurs performances à l'échelle nationale et mondiale et mettent en évidence l'excellence internationale. En examinant de près les performances de la France en matière d'orientation internationale de U-Multirank, on comprend pourquoi elle y figure en tête. Les mesures de performance internationales suivantes mettent en évidence les points forts spécifiques aux universités françaises:

Personnel académique international (94% de notes supérieures à la moyenne)

Doctorats internationaux (94% de notes supérieures à la moyenne)

Publications communes internationales (90% de notes supérieures à la moyenne)

Mobilité étudiante (85 % de notes supérieures à la moyenne)

Les derniers résultats d'U-Multirank donnent non seulement un aperçu des performances nationales de ses universités, mais en tant que classement mondial multidimensionnel, ils permettent de mettre en valeur la diversité du secteur de l'enseignement supérieur sur la scène mondiale. Pour la France, voici les universités qui ont obtenu le plus grand nombre de notes:

Universités françaises ayant obtenu le plus grand nombre de

meilleures notes globales Total notes «A» 2022 Centrale Nantes 18 Télécom SudParis 18 Toulouse INP 18 IMT Mines Albi 16 EM Normandie Business School 16 Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace 15 AgroParisTech 15 Grenoble École de Management 15 EDHEC Business School 15

Les universités peuvent utiliser les données U-Multirank pour évaluer leurs points forts et leurs faiblesses et trouver des moyens de créer ou de renforcer leurs plans stratégiques, y compris en termes de coopération.

Au cours des dernières années, U-Multirank est devenue la plus grande base de données internationale sur les universités à travers le monde. La représentativité de sa base de données permet à ses utilisateurs de créer des comparaisons multidimensionnelles interactives, parmi cinq critères de performance. U-Multirank fournit aux utilisateurs des classements personnalisables en ligne qui se concentrent non seulement sur la recherche, mais aussi sur l'enseignement et l'apprentissage, le transfert de connaissances, l'internationalisation et l'engagement régional.

L'outil interactif qui aide les étudiants à choisir l´université ou le programme qui leur convient le mieux est disponible à l'adresse suivante: www.umultirank.org.

