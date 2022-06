Festivals et événements de la saison printemps-été 2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de près de 100 000 $ au Festival Montréal Baroque





QUÉBEC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une aide financière de 98 525 $ au Festival Montréal Baroque qui se déroule du 23 au 28 juin.

Le Festival Montréal Baroque invite les visiteurs à vibrer au rythme des musiques, de la danse et du théâtre des 17e et 18e siècles. Cet événement offre un voyage unique grâce à une programmation éclatée proposant des concerts, de l'improvisation, des défilés, des arts de la rue, des plaisirs de la table, des cafés musicaux, des foires, des conférences et bien plus. La thématique mise de l'avant cette année, Cadence féminine, permettra de découvrir l'apport, souvent bien méconnu, des femmes dans l'histoire de ce genre musical.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie la somme de 66 800 $ au Festival par le biais du programme de soutien à la mission - Manifestations consacrées à une ou plusieurs disciplines.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie la somme de 66 800 $ au Festival par le biais du programme de soutien à la mission - Manifestations consacrées à une ou plusieurs disciplines. Le ministère de la Culture et des Communications lui accorde une aide de 31 725 $ dans le cadre du programme Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec.

