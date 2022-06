/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce concernant des infrastructures sportives et récréatives/





QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, procédera à une annonce concernant des infrastructures sportives et récréatives.

Accréditation obligatoire

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected].

Le lieu de la conférence de presse sera uniquement envoyé aux représentants des médias accrédités.

DATE : Le jeudi 23 juin 2022

HEURE : 14 h 30

LIEU : Longueuil, Québec

** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent participer à cette activité de presse doivent s'assurer de respecter les consignes en vigueur et celles qui s'appliquent à leur situation. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19. À noter que le port du masque d'intervention ou du couvre-visage lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Communiqué envoyé le 23 juin 2022 à 07:00 et diffusé par :