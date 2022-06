IKEA Canada et les membres de la communauté 2SLGBTQ+ célèbrent les histoires de plaidoyer et de représentation au moyen de la table de la Fierté, construite à partir de pancartes de manifestation





Des membres de la communauté 2SLGBTQ+ discutent de leur fierté personnelle dans le cadre de la campagne La table de la Fierté menée par IKEA Canada dans le but de lancer une conversation ouverte

BURLINGTON, ON, le 23 juin 2022 /CNW/ - En l'honneur du Mois de la Fierté, IKEA Canada a collaboré avec des membres de la communauté 2SLGBTQ+ afin d'entamer des conversations autour de la table de la Fierté, créant ainsi une plateforme permettant une représentation et un plaidoyer importants. La table de la Fierté de IKEA est unique en son genre. En effet, elle a été conçue à partir de pancartes de manifestation qui mettent en évidence des messages d'appartenance, d'espoir et de joie. La table fera l'objet d'une campagne publicitaire vidéo pour IKEA. La campagne, dont le lancement est prévu au cours du Mois de la Fierté, présentera des membres éminents de la communauté canadienne 2SLGBTQ+ qui parleront de leurs expériences et de l'importance de la défense des droits au sein de la communauté.

« La table de la Fierté a été conçue dans le but d'inspirer les Canadiens à créer des espaces sécuritaires pour que les personnes 2SLGBTQ+ puissent discuter de leurs expériences personnelles, de leur identité et de leurs besoins, explique Jordan Sequeira, directeur de campagne de marketing chez IKEA Canada. Chez IKEA, nous nous engageons à créer un environnement accueillant, sûr et ouvert pour tous nos collaborateurs et nos clients ainsi que pour les personnes des communautés 2SLGBTQ+ du Canada. Nous voulons militer pour le changement social, en inspirant et en habilitant nos clients et les communautés à devenir des acteurs du changement en faveur de l'égalité. »

À compter du 23 juin, le nouveau magasin IKEA du centre-ville de Toronto - Aura hébergera la table dans son entrée principale. Venez voir la table de la Fierté de vos propres yeux lors du défilé de la Fierté 2022 ; le magasin fait partie du trajet.

IKEA Canada lance une campagne articulée autour de la table de la Fierté, où six personnes de la communauté 2SLGBTQ+, passionnées d'activisme, discuteront de leur histoire et de ce que cette plateforme représente pour elles. À chaque étape de la campagne, de la conception à la fabrication de la table, en passant par l'équipe de tournage, ce projet a été l'occasion de faire appel à un maximum de membres de la communauté 2SLGBTQ+, de les encourager et de collaborer avec eux. En juin, IKEA Canada lancera la campagne publicitaire vidéo de la table de la Fierté sur les réseaux sociaux, ainsi que sur les supports publicitaires traditionnels, afin de partager l'histoire de chaque participant avec le monde entier.

Les participants de la campagne La table de la Fierté regroupent Braeden Attwood, Julie Vu, Oceanne Trudel, Chris Morrissey, RJ Brown, Keanan « Kay » Schnoor.

Julie Vu, une femme transgenre participant à la campagne, déclare : « Pour moi, cette table symbolise les combats que les gens ont menés pour notre égalité et notre liberté, et les combats que nous devrons mener. Nous devons entretenir la conversation. Nous devons continuer à nous battre pour notre communauté et pour nos concitoyens, car il est important de maintenir ce rythme ».

La table de la Fierté a été fabriquée à la main par J&S Reclaimed Wood, une entreprise de fabrication dont les fondateurs sont membres de la communauté 2SLGBTQ+. Au moyen de cette table, IKEA Canada et ses ambassadeurs 2SLGBTQ+ espèrent rendre hommage à la croissance et à la diversité de cette communauté tout en lançant une conversation nationale sur la défense des droits et la représentation. De plus, IKEA Canada espère que la table de la Fierté inspirera les Canadiens à entretenir un dialogue ouvert en toute confiance et à poursuivre la création d'espaces où les conversations peuvent se dérouler en toute sécurité.

Vous trouverez des images de la table de la Fierté ici à titre de référence, ainsi qu'un lien vers la campagne en direct Fr.IKEA.ca/tablefierte.

À PROPOS DE L'ENGAGEMENT DE IKEA CANADA ENVERS LA COMMUNAUTÉ 2SLGBTQ+

Selon IKEA, la célébration de la Fierté représente la création d'un environnement inclusif dans lequel tous nos collaborateurs et clients 2SLGBTQ+ se sentent accueillis, respectés et appréciés pour les personnes qu'elles sont. Nous sommes fiers de soutenir les organismes 2SLGBTQ+ de partout au pays en contribuant à des programmes de sensibilisation, à du soutien entre pairs et à des programmes destinés aux jeunes, ainsi qu'en participant à des célébrations annuelles de la Fierté.

« Nous souhaitons que toutes les personnes, quelles que soient leur orientation sexuelle et leur identité de genre, se sentent chez elles non seulement chez IKEA, mais en tout lieu. Cette année, nous continuons à renforcer notre engagement à promouvoir une société plus juste et égalitaire et à être un moteur de changement dans la société. Nous demandons au plus grand nombre (collaborateurs et collaboratrices, partenaires commerciaux, clients et tous les gens dans le monde) de devenir de meilleurs alliés, au travers de mesures simples et significatives, pour faire en sorte que la communauté 2SLGBTQ+ se sente chez elle », affirme John Williams, responsable Égalité, diversité et inclusion chez IKEA Canada.

Les engagements et le soutien de IKEA Canada envers la Fierté ne cessent de croître d'année en année. L'entreprise sensibilise les gens notamment en hissant les drapeaux de la Fierté dans ses établissements depuis 2017, en étant commanditaire de Pride Toronto afin d'offrir des espaces sécuritaires à la communauté et en donnant les profits des sacs arc-en-ciel STORSTOMMA depuis 2018 aux organismes partenaires qui viennent en aide à la communauté 2SLGBTQ+. Cette année, les profits de la vente des sacs STORSTOMMA seront versés à certains organismes 2SLGBTQ+ partout au Canada qui font progresser les choses et qui créent des espaces sécuritaires dans leurs communautés locales, dont : Pride Centre of Edmonton, The Rainbow Resource Centre, The519, Skipping Stone, QMUNITY, Wabanaki Two Spirit Alliance et Fondation Émergence.

En 2022, IKEA Canada a également lancé son groupe de ressources pour les collaborateurs 2SLBGT+. Les groupes de ressources pour les collaborateurs font partie intégrante de notre volonté d'instaurer et de maintenir une culture d'inclusion au sein de notre lieu de travail et de notre entreprise. Ces groupes dirigés par des collaborateurs sont entièrement volontaires et accueillent TOUS ceux et celles qui sont curieux et désireux de contribuer positivement à la représentation et aux expériences de la communauté 2SLBGTQ+ chez IKEA. Ils jouent également un rôle important dans la mise en place de réseaux internes destinés à conseiller les unités commerciales de IKEA. Ce groupe se concentrera sur l'élaboration de stratégies visant à mettre en valeur et à donner la priorité aux collaborateurs 2SLBGTQ+.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix qu'ils sont à la portée de la bourse du plus grand nombre. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 au Canada. L'année passée, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 31 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site fr.IKEA.ca, il s'est chiffré à 117 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

