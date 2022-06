Les clients de Walmart Canada de la région du Grand Toronto peuvent maintenant recevoir leurs commandes en ligne en seulement 30 minutes





Le détaillant teste la livraison en 30 minutes.

Jusqu'à 40 % des ménages de la région du Grand Toronto peuvent y avoir accès.

MISSISSAUGA, ON, le 23 juin 2022 /CNW/ - À partir d'aujourd'hui, les clients de Walmart Canada de la région du Grand Toronto peuvent recevoir leurs commandes en ligne en seulement 30 minutes grâce à Walmart à l'instant, une nouvelle plateforme virtuelle offrant les délais de livraison les plus courts de Walmart.

Walmart Canada offre la livraison en 30 minutes à ses clients grâce à ce projet pilote propulsé par Instacart et directement facilité par les succursales Walmart existantes.

Mis à l'essai dans la région du Grand Toronto, le service Walmart à l'instant offre aux clients l'occasion de faire leurs achats parmi le vaste éventail de produits d'épicerie frais, de produits d'épicerie sèche, de collations, d'articles de maison essentiels comme les articles pour animaux et pour bébés et les produits de soins personnels, en profitant de la livraison en 30 minutes. C'est le plus récent exemple de la manière dont Walmart déploie les capacités de ses succursales en tirant profit de son empreinte existante afin d'améliorer l'expérience omnicanal de ses clients et offrir plus de choix.

« Le lancement de Walmart à l'instant, notre nouvelle commodité canadienne proposant nos délais de livraison les plus courts, est la preuve que Walmart Canada est là pour inciter le changement dans le secteur du commerce électronique », a dit Laurent Duray, chef du commerce électronique chez Walmart Canada. « Nous sommes alertes, déterminés et nous sommes là pour changer la manière dont les Canadiens magasinent en ligne chez Walmart. La mise à l'essai de la livraison en 30 minutes est une étape importante de la feuille de route qui nous permettra de rendre le magasinage chez nous plus rapide, plus simple et plus pratique que jamais auparavant. »

Propulsé par Instacart, une entreprise technologique reconnue offrant des services de livraison et de cueillette d'épicerie en Amérique du Nord, le projet pilote mettra à profit le réseau de succursales existant de Walmart afin d'offrir cette option rapide et pratique à près de 40 % des ménages de la région du Grand Toronto. Près de 4 000 articles populaires de Walmart seront offerts aux clients par le biais de Walmart à l'instant, leur donnant ainsi accès aux articles essentiels dont ils ont besoin plus rapidement que jamais, sélectionnés et livrés à partir de 10 succursales Walmart existantes. Instacart utilise Carrot Storefront, faisant partie de la suite de solutions technologiques de qualité de la plateforme Instacart, pour activer Walmart à l'instant.

« Nous sommes fiers d'accroître notre relation avec Walmart pour lancer Walmart à l'instant, un service optimisé permettant aux clients canadiens d'accéder aux produits d'épicerie et aux articles dont ils ont besoin chez Walmart en 30 minutes », a déclaré Chris Rogers, vice-président du commerce au détail chez Instacart. « Aujourd'hui, les clients s'attendent à avoir un service pratique et une livraison rapide combinés à une vaste sélection. Nous savons que ces éléments sont essentiels tandis que les commerçants cherchent à créer la meilleure expérience de magasinage en ligne pour leurs clients. En collaborant avec des commerçants reconnus comme Walmart et en offrant des solutions sur la plateforme Instacart expressément conçues pour l'épicerie, nous aidons les commerçants à offrir plus aisément aux clients exactement ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. »

Le lancement d'un projet pilote de livraison en 30 minutes pour les clients par le biais du service Walmart à l'instant constitue le plus récent exemple de la façon dont Walmart Canada investit afin d'offrir la meilleure expérience omnicanal au Canada, ce qui comprend :

Déployer son assortiment en succursale afin d'offrir plus de 65 000 articles, y compris des vêtements de base, des jouets, des produits de soins personnels et des produits ménagers essentiels, par l'entremise de la cueillette d'épicerie en ligne.

Permettre aux clients de ramasser leurs commandes plus rapidement que jamais auparavant grâce à la cueillette express et à l'enregistrement mobile offerts à l'échelle nationale.

Mettre en place la livraison en deux heures au Canada dans les marchés sélectionnés, avec la livraison le jour même et le jour suivant offerte à travers le pays, atteignant 85 % des ménages canadiens.

dans les marchés sélectionnés, avec la livraison le jour même et le jour suivant offerte à travers le pays, atteignant 85 % des ménages canadiens. Réaffecter l'espace existant dans les succursales pour améliorer l'option d'épicerie en ligne, comme en intégrant une nouvelle technologie de pointe dans sa succursale de Scarborough Ouest afin d'aider les associés à faire la sélection pour les commandes en ligne six fois plus rapidement que dans une aire de vente traditionnelle.

Les clients qui se trouvent dans la région où est lancé le projet pilote peuvent accéder à cette offre de livraison en 30 minutes de Walmart à l'instant à WalmartCanada.ca et sur le portail commodité de Instacart au www.instacart.ca/store/hub/convenience (site offert en anglais seulement).

