Régime public d'assurance médicaments - Le montant de la prime annuelle maximale à verser ne sera pas indexé pour l'année à venir

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce qu'il n'y aura pas d'augmentation du montant maximal de la prime annuelle du régime public d'assurance médicaments (RPAM) au 1er juillet 2022. Ce montant maximal restera donc...

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, au nom de...