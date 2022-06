Forescout poursuit son expansion dans la région EMOA grâce à l'ouverture d'un nouveau siège social à Londres, et nomme Matt Poulton au poste de Directeur général





Forescout Technologies, leader dans le secteur de la cybersécurité automatisée, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son équipe EMOA grâce à la nomination de Matt Poulton, en qualité de Directeur général et Vice-président de la région EMOA, ainsi que le renforcement de son investissement dans la région grâce à la création de deux nouveaux centres de support. Ces changements positifs reflètent la demande continue qu'enregistre Forescout auprès des organisations les plus importantes et les plus fiables d'Europe occidentale, à l'heure où celles-ci entendent automatiser la cybersécurité dans leur sphère numérique.

« La sphère numérique de chaque organisation évolue rapidement. Le nombre d'actifs numériques est plus grand que jamais, les menaces plus importantes, et les compétences sont parfois lacunaires »,explique Matt Poulton, Directeur général et Vice-président de la région EMOA chez Forescout. « Forescout est un expert en cybersécurité, capable de gérer cette situation dynamique qui émane de la transformation numérique à grande échelle des organisations de tous types. Ce contexte a favorisé notre croissance exceptionnelle l'an dernier, et l'expansion de nos services de support technique et d'assistance à la clientèle dans la région nous permettra de poursuivre sur cette lancée. »

S'appuyant sur un support technique primé, Forescout établit un centre des opérations européennes à Cork, en Irlande. Ce nouveau centre sera dirigé par Norma O'Callaghan, ancienne Vice-présidente des finances et des opérations européennes de Trend Micro, qui a été engagée en tant que Vice-présidente des opérations relatives au chiffre d'affaires international.

Ayant enregistré une augmentation de 40 % du nombre d'employés basés dans la région EMOA depuis le début de l'année 2022, Forescout a également investi dans un nouveau siège social pour la région EMOA, situé dans le centre de Londres. Ce site inclut un centre d'information à la clientèle, et accueille une équipe complète, qui se focalise sur la gestion des projets de plusieurs clients européens. Travaillant en étroite collaboration avec Vedere Labs, basée à Eindhoven, équipe de recherche primée de Forescout, l'Europe constituera un axe principal en matière de données et d'analyse, à la pointe de la sécurité basée sur les données.

Forescout a également renforcé ses relations avec Exclusive Networks, spécialiste mondial de la cybersécurité, qui devient désormais le principal partenaire de distribution de Forescout en Europe occidentale. Forescout et Exclusive Networks travailleront en étroite collaboration pour assurer le succès des clients dans toute la région.

« La cybersécurité automatisée devient rapidement un impératif stratégique pour les équipes de sécurité, à l'heure où celles-ci sont confrontées à une augmentation des cyberattaques, ainsi qu'à un manque criant de cyber-compétences. Autrement dit, elles se retrouvent débordées, et manquent de ressources ! » a déclaré Denis Ferrand-Ajchenbaum, vice-président principal du développement commercial mondial et des écosystèmes chez Exclusive Networks. « Ce nouvel accord renforce notre partenariat existant, et nous espérons rencontrer encore plus de succès ensemble, à l'heure où nous aidons nos partenaires de distribution à tirer parti de cette opportunité de marché croissante afin de générer une valeur immédiate et durable pour les clients, en utilisant les solutions uniques et très pertinentes de Forescout. »

À propos de Forescout

Forescout Technologies, Inc. assure l'automatisation de la cybersécurité automatisée dans la sphère numérique, en maintenant un alignement continu des cadres de sécurité des clients avec leurs réalités numériques, et ce pour tous les types d'actifs (IT, OT, IoT, IoMT). La plateforme Forescout Continuum offre une visibilité complète des actifs, une conformité continue, une segmentation du réseau et une base solide pour le modèle Zero Trust. Depuis plus de 20 ans, des organisations du classement Fortune 100 et des agences gouvernementales font confiance à Forescout pour leur apporter une cybersécurité automatisée à grande échelle. Forescout fournit à ses clients une intelligence basée sur les données pour détecter avec précision les risques, et remédier rapidement aux cybermenaces sans perturber les actifs essentiels de l'entreprise. www.forescout.com

Gérer le cyber-risque, ensemble.

