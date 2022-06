/R E P R I S E -- AVIS - GND et Manon Massé à Québec et à Montréal pour la Fête nationale/





MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que les porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, participeront à des activités dans plusieurs quartiers de Montréal et de Québec à l'occasion de la Fête nationale.

Veuillez prendre note que les porte-parole seront disponibles pour des entrevues sur place et par téléphone.

Jeudi 23 juin

Gabriel Nadeau-Dubois

MONTRÉAL

13h - Visite des commerces sur la rue Fleury et promenade dans le parc Ahuntsic

QUÉBEC

dès 20h - Spectacle de la Fête nationale sur les Plaines d'Abraham

Manon Massé

MONTRÉAL et LONGUEUIL

11h30 - Visite des commerces de la rue Masson

16h - Prise de parole à la Maison du Père, ruelle Labelle (René-Lévesque et la Gauchetière)

18h - Rencontre avec les citoyennes et citoyens, rue Saint-Charles à Longueuil

20h15 - Spectacle de la Fête nationale, Espace Ludger-Duvernay, Place des Festivals

Vendredi 24 juin

Gabriel Nadeau-Dubois

QUÉBEC

13h - Visite au Patro Laval dans Saint-Sauveur

14h30 - Activité de la Fête nationale dans Limoilou avec Sol Zanetti (3e avenue)

16h30 - Activité au Parc Ste-Geneviève dans Sainte-Foy

Manon Massé

MONTRÉAL

11h - Discours au Comité social Centre-Sud, stationnement du 1710, rue Beaudry

13h - Rencontre avec les citoyennes et citoyens à Les Guinguettes, 3653-3667, rue Saint-Patrick

14h30 - Rencontres avec les citoyennes et citoyens et visite des commerces de la rue Wellington

17h30 - Rencontres avec les citoyennes et citoyens au Parc Sainte-Claire et au Parc de la Promenade Bellerive

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 23 juin 2022 à 06:00 et diffusé par :