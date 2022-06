GS Global étend grâce à DEXLEVO son portefeuille sur les marchés de l'UE et de l'Amérique du Nord

Black Professionals in Tech Network (BPTN), la plus grande communauté noire de professionnels de la technologie et des affaires en Amérique du Nord, a annoncé le lancement de l'Obsidi Academy, une plateforme d'entraînement pour les ingénieurs de...

Les entreprises qui développent des pratiques ESG (Environnement, Social et Gouvernance) plus responsables et s'efforcent d'atténuer les risques ESG font face à moins de controverses en matière d'ESG et génèrent un meilleur rendement pour les...