Vingt pour cent des Canadiens ont constaté une augmentation des conflits et de l'agressivité au travail





LifeWorks, un important fournisseur de solutions en mieux-être global virtuelles et présentielles, a publié aujourd'hui son rapport mensuel de l'Indice de santé mentaleMC. Celui-ci montre que 20 pour cent des Canadiens ayant constaté une augmentation des conflits ou de l'agressivité au travail obtiennent un score de santé mentale inférieur de plus de 10 points à la moyenne nationale. Par ailleurs, 34 pour cent des Canadiens indiquent que leur organisation ne fournit pas de formation, d'accompagnement ou de soutien pour les aider à gérer les conflits ou l'agressivité au travail.

Selon l'enquête, les Canadiens actifs éprouvent toujours une certaine pression, puisque leur score de santé mentale laisse à désirer.

Le score de l'Indice de santé mentaleMC pour mai 2022 est de 64,9 points sur 100, pratiquement inchangé par rapport au score d'avril, qui était de 64,8 points.

Plusieurs Canadiens constatent une augmentation des conflits ou de l'agressivité au travail, combinée à un manque de soutien de la part de leur organisation pour les aider à y faire face

Vingt pour cent des Canadiens ont constaté une augmentation des conflits ou de l'agressivité quand ils parlent avec le public ou les clients. Ce groupe affiche un score de santé mentale de 54,1.

Les femmes sont 40 pour cent plus nombreuses que les hommes à avoir constaté une augmentation des conflits ou de l'agressivité dans leurs interactions avec le public ou les clients.

Les gestionnaires sont 60 pour cent plus nombreux que les non-gestionnaires à avoir constaté une augmentation des conflits ou de l'agressivité quand ils parlent avec le public ou les clients.

Trente-quatre pour cent des participants indiquent que leur organisation ne fournit pas de formation, d'accompagnement ou de soutien pour les aider à gérer les conflits ou l'agressivité, 44 pour cent déclarent que leur organisation leur en fournit et 21 pour cent sont incertains.

Commentaires de Stephen Liptrap, président et chef de la direction

« Nous remarquons des niveaux de stress élevés au travail, car la tension monte dans la foulée des nouveaux modèles d'exploitation en formule hybride. D'autres facteurs externes contribuant au stress, comme l'inflation, ont aussi un effet sur le quotidien des gens. Il est important que les employeurs observent comment ces facteurs se manifestent chez leurs employés. Les conflits sont peut-être une réaction naturelle au stress, mais ils nuisent à l'entreprise et au mieux-être du personnel. Afin d'atténuer les risques et de s'assurer que les employés se sentent épaulés et en sécurité, il est essentiel de fournir de la formation continue et des ressources personnalisées. »

Commentaires de Paula Allen, directrice mondiale et première vice-présidente, Recherche et mieux-être global

« Depuis plus de deux ans, les Canadiens ne cessent de vivre des changements qui, il faut le reconnaître, continuent d'être extrêmement difficiles à traverser. Lorsque les gens ressentent de la tension sur une longue période, ils sont plus sensibles au stress. À cela s'ajoutent la conjoncture économique et les conditions de travail actuelles qui rendent la situation instable. Les organisations peuvent aider en prenant acte du stress des employés, en favorisant la communication, un sentiment d'appartenance, en donnant de la formation sur la gestion de conflits et en faisant la promotion du counseling individuel et du soutien. »

Le rapport complet de l'Indice de santé mentale par LifeWorksMC pour le Canada se trouve ici. Le rapport de ce mois-ci comprend des renseignements additionnels concernant les effets de l'inflation sur les Canadiens, la sécurité sur le plan du logement, la perspective des gestionnaires et des employés sur le télétravail ainsi que la sécurité au lieu de travail. Pour recevoir de l'information sur l'Indice de santé mentale par LifeWorksMC chaque mois, abonnez?vous ici.

À propos de l'Indice de santé mentaleMC

Cette enquête mensuelle de LifeWorks a été menée au moyen d'un sondage en ligne en anglais et en français du 2 au 18 mai 2022, auprès de 3 000 répondants au Canada. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour assurer que la composition régionale et hommes-femmes de l'échantillon est représentative de cette population. Le rapport de l'Indice de santé mentaleMC est publié une fois par mois depuis le mois d'avril 2020, et compare les scores obtenus aux données de référence recueillies en 2017, 2018 et 2019.

Depuis mai 2022, les scores sont représentés comme des valeurs absolues et correspondent aux scores de la troisième année de l'Indice de santé mentale par LifeWorksMC. Afin de créer l'Indice de santé mentaleMC, nous utilisons un système de notation convertissant les réponses individuelles en valeur ponctuelle. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un risque inférieur pour la santé mentale. Les scores entre 0 et 49 correspondent à une mauvaise santé mentale, les scores entre 50 et 79 correspondent à une santé précaire et les scores entre 80 et 100 correspondent à une santé mentale optimale.

À propos de LifeWorks

LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens. Nous offrons un continuum de soins personnalisé pour aider nos clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise.

ID-CAD, ID-CORP, ID-MH

Communiqué envoyé le 23 juin 2022 à 03:35 et diffusé par :