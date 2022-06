Auchan Roumanie lance Scan & Go basé sur la technologie de shopreme





GRAZ-Auchan Retail Romania poursuit le processus de digitalisation de ses magasins et introduit Scan & Go, un service d'autoscanner pour les clients disponibles via l'application mobile Auchan. Le projet commence par une étape pilote mise en oeuvre au sein de l'hypermarché Auchan Drumul Taberei de Bucarest et sera progressivement disponible dans l'ensemble du réseau d'hypermarchés, ainsi que dans les magasins de proximité MyAuchan à l'avenir.

GRAZ, Autriche, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- A partir de ce mois-ci, les utilisateurs de MyCLUB Auchan peuvent utiliser leur propre smartphone pour scanner eux-mêmes n'importe quel produit du magasin au moment où ils l'ajoutent à leur panier, réduisant ainsi considérablement le temps passé à la caisse. Avec l'application Auchan les clients peuvent scanner le code-barres de n'importe quel produit dans le magasin et, en voyant toujours la valeur totale du panier, avoir en contrôle permanent des coûts. Ils peuvent également voir les avantages MyCLUB cumulés à la fin de leurs achats.

Pour terminer la session de shopping, les clients Scan & Go peuvent payer en espèces ou par carte de crédit aux caisses dédiées. Auchan souhaite intégrer prochainement une nouvelle fonctionnalité, permettant aux clients de régler leurs achats directement depuis l'application mobile.

"Le principal avantage de ce service est l'efficacité du temps passé à faire les courses et de donner à nos fidèles clients l'opportunité de remplacer tout le processus de mise en place des produits sur bande, de scannage par une caissière, puis d'emballage des produits, par une expérience innovante qui réinvente le parcours d'achat dans nos magasins. Le service de self-scan est intuitif, sécurisé et rapide et son intégration dans Auchan nous permet de proposer des promotions et des services adaptés à chaque profil individuel et à ses préférences", a déclaré Teodor ?erban, directeur de l'efficacité et des projets chez Auchan Retail Romania.

Scan & Go est une technologie innovante fournie par la société autrichienne shopreme, premier fournisseur européen de solutions mobiles de caisses automatiques pour le secteur de la distribution.

"C'est fantastique d'avoir été choisi comme la meilleure solution par des distributeurs comme Auchan, qui vivent et respirent l'innovation dans le commerce. Ce projet est la preuve de notre capacité à réaliser des projets de haute qualité au niveau international, et nous sommes reconnaissants d'avoir trouvé en Auchan un partenaire fiable et modern", a déclaré Nico Müller, Chief Commercial Officer de shopreme.

