Catheon Gaming nomme l'ancien directeur d'Activision Blizzard APAC au poste de PDG





Catheon Gaming (« la Société »), la société de jeu et de divertissement blockchain intégrée à la croissance la plus rapide, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mark Aubrey au poste de nouveau co-président directeur général de la société, à compter du 11 juillet 2022. M. Aubrey travaillera aux côtés de William Wu, fondateur et PDG, pour mettre la société à l'échelle dans l'industrie du jeu blockchain à forte croissance. Catheon Gaming s'associe avec des développeurs de jeu et des détenteurs de PI de premier plan pour incuber et lancer des jeux blockchain parmi les meilleurs de leurs catégories et les présenter au plus large public possible.

M. Aubrey rejoint Catheon Gaming en tant que PDG après avoir occupé le rôle de directeur général et directeur de l'Asie-Pacifique (l'« APAC ») chez Activision Blizzard, le développeur de jeu et éditeur de logiciels de divertissement de premier plan célèbre pour avoir créé certains des jeux les plus acclamés de l'industrie, notamment Call of Duty et World of Warcraft. Mark Aubrey a plus de 19 ans d'expérience dans l'industrie du divertissement et du jeu dans la région APAC.

Chez Activision Blizzard, M. Aubrey était chargé de gérer tous les secteurs verticaux des opérations commerciales et de mise sur le marché d'Activision Publishing et de Blizzard Entertainment et des équipes en Australie/N.-Z., au Japon, en Corée, en Inde et dans la Grande Asie. Il y gérait de grandes équipes d'employés au sein de quatre bureaux régionaux et était entièrement responsable des profits et pertes pour l'APAC, la région Web3 la plus importante dans le monde avec la majorité des revenus du jeu et le nombre le plus élevé d'utilisateurs du Web3.

Avant Activision Blizzard, M. Aubrey a travaillé pendant longtemps chez Warner Bros. Entertainment au poste de directeur marketing du groupe, créant des synergies et des opportunités commerciales sur tous les groupes (divertissement à domicile, théâtre, télévision, HBO, jeux, produits grand public et distribution numérique). M. Aubrey est titulaire d'une licence de commerce et marketing de l'université de Newcastle.

« Je suis ravi de la nomination de Mark Aubrey au poste de PDG de Catheon Gaming et j'ai hâte de travailler à ses côtés pour guider Catheon Gaming dans sa nouvelle phase de croissance prometteuse », a déclaré William Wu, fondateur et PDG de Catheon Gaming. « Mark apporte une expertise du jeu approfondie de classe mondiale au niveau le plus élevé, après avoir dirigé la division APAC extrêmement pertinente du développeur et de l'éditeur de jeu le plus performant au monde. »

William Wu a fondé tout d'abord SolChicks en septembre 2021 puis ultérieurement Catheon Gaming, en lançant 20 titres sur neuf mois. Avec la nomination de M. Aubrey, M. Wu se concentrera sur la vision et la stratégie à long terme de la société, tout en restant pleinement impliqué dans les opérations de Catheon et de SolChicks.

À propos de Catheon Gaming

Avec un portefeuille de plus de 20 jeux au 10 juin 2022, Catheon Gaming est la société de jeu et de divertissement de blockchain intégrée dont la croissance est la plus rapide dans le monde. La franchise étendard de la société, SolChicks, est arrivée sur le marché suite à une levée de fonds réussie auprès de divers investisseurs de capital-risque, institutions, et partenaires de tremplin. La société apporte son expertise technique, du jeu et du marketing conjointement avec des racines profondes dans l'industrie blockchain. La stratégie de la société consiste à s'associer avec des développeurs de jeu et des détenteurs de PI de premier plan pour incuber et lancer des jeux blockchain parmi les meilleurs de leurs catégories et les présenter au plus large public possible.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://catheongaming.com/.

