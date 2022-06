HeyTeam lance un nouveau parcours dédié aux alternants





HeyTeam, plateforme SaaS qui accompagne tous les moments clés du parcours collaborateur de façon personnalisée, lance une offre dédiée pour les alternants : optimisation de la gestion administrative, suivi et stimulation de l'apprentissage des étudiants, création de communautés et management enrichi grâce au séquençage de l'expérience en entreprise. Accueillir des étudiants en entreprise dans les meilleures conditions, être à leur écoute et les intégrer au mieux s'est imposé comme une priorité pour Heyteam et ses clients.

Recruter un alternant implique de nombreux allers-retours entre l'OPCO (Opérateur de Compétences), le CFA (Centres de Formation d'Apprentis), les écoles, les tuteurs et les étudiants. La modification et le suivi des documents administratifs ainsi que la collecte d'information sont laborieux. Fort de ce constat, HeyTeam centralise et automatise la récolte, le transfert et la création de documents tout proposant une expérience d'onboarding personnalisée et humaine. La startup a modélisé une interface ludique et collaborative permettant à l'ensemble des parties-prenantes de gagner du temps et de l'énergie. Concrètement, le parcours HeyTeam permet :

L'optimisation de la gestion administrative

Co-construction du CERFA digitalisée avec l'ensemble des parties prenantes et simulation de la rémunération.

Suivi automatique de sa progression grâce à un tableau de bord dédié, une messagerie intégrée et à la réception de notifications à chaque étape.

Edition automatique des règles contractuelles selon la convention collective, afin de faciliter la validation du dossier par l'OPCO.

Signatures électroniques depuis la plateforme, automatiquement renvoyé via API après validation de l'OPCO.

Une meilleure intégration des alternants

Un parcours personnalisé en fonction des métiers, promotions et niveaux.

Un programme séquencé depuis l'intégration jusqu'à la fin du contrat.

Possibilité de stimuler l'apprentissage de l'étudiant grâce au partage de quizz, challenges, questionnaires, événements; etc.

Accès au taux de complétion des nouvelles recrues, et suivi de leur taux de satisfaction tout au long de leur parcours.

Création de communautés d'alternants.

Nathaniel Philippe, CEO d'Hey Team : "HeyTeam a à coeur de faciliter au maximum l'expérience des collaborateurs dans les entreprises, et les étudiants en apprentissage ou contrat pro représentent un réel vivier de futurs talents. C'est pourquoi nous voulions leur proposer un parcours simple et personnalisé, et ne pas freiner les entreprises lors de leur recrutement pour des raisons techniques ou administratives".

