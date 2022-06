KEENON Robotics présente sa dernière gamme de solutions de services automatisé au salon Automatica 2022





MUNICH, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- KEENON Robotics , leader mondial de la robotique de service intelligente, présente une large gamme de robots de service ainsi que ses principales solutions d'automatisation lors du salon Automatica 2022 qui se déroule actuellement à Munich.

L'événement majeur pour l'automatisation intelligente et la robotique se tient du 21 au 24 juin, et KEENON Robotics présente ses principales gammes de robots de service, les T5, T6, T8, W3 et M2 au stand 213 dans le hall B4.

« C'est notre première participation au salon Automatica. En tant que partenaire stratégique de Softbank Robotics et de Hyundai Robotics, KEENON Robotics est l'une des plus grandes marques de l'industrie des robots de service commercial. Nous avons plus de 30 000 robots dans plus de 600 villes du monde, et nous sommes en train de nous développer à toute vitesse en Europe, où nous voyons un énorme potentiel », a déclaré Jim Huang, président régional Europe chez KEENON Robotics.

KEENON Robotics propose une large gamme de produits et de solutions d'automatisation pour répondre aux différents besoins des entreprises. Selon Jim Huang, la valeur de la robotique tient au fait qu'elle fournit une assistance à l'homme au travail et dans la vie quotidienne.

« Certains pourraient se demander si les robots remplaceront le personnel humain à l'avenir, ce n'est pas notre but. Nous avons mis au point des robots pour assister, soutenir et libérer les gens de tâches fastidieuses, répétitives et dangereuses, afin qu'ils puissent s'attacher à fournir un travail de meilleure qualité, plus créatif et avec plus de sens pour vivre une vie meilleure » a déclaré Jim Huang.

Équipés d'un système de positionnement et de navigation entièrement autonome, ainsi que de technologies de perception et d'évitement d'obstacles ultra sensibles, les robots KEENON s'adaptent à divers scénarios complexes du monde réel et fournissent des solutions robotiques sûres, fiables et efficaces. Les cinq principaux robots exposés à l'Automatica, les T5, T6, T8, W3 et M2, fournissent toutes sortes de services qui peuvent être utiles à différents types d'entreprises.

Livraison (T5, T6, T8) : Ces robots de livraison de nourriture peuvent aider les serveurs à servir et débarrasser rapidement les assiettes usagées. Grâce aux robots, les serveurs peuvent se concentrer davantage sur une meilleure prestation de services afin d'améliorer l'efficacité globale du restaurant et le niveau de service.

Hôtel (W3) : Le robot de service hôtelier peut prendre l'ascenseur à n'importe quel étage et livrer les commandes de services en chambre jour et nuit, ce qui en fait le service de livraison le plus fiable, sans contact et respectueux de la vie privée.

Désinfection (M2) : Équipés de ce robot de service, les lampes et les pulvérisateurs de désinfection professionnels sont utilisés pour éliminer efficacement les bactéries et les virus en surface et en suspension dans l'air, ce qui permet d'améliorer la propreté dans les espaces publics.

En plus de participer à des salons de premier plan comme Automatica 2022, KEENON Robotics a intensifié ses efforts pour mieux servir le marché européen. La société a récemment annoncé un nouveau partenariat stratégique avec SoftBank Robotics pour la région EMEA. Le partenariat stratégique accélérera le déploiement des solutions et des produits de KEENON Robotics dans de nombreux secteurs, notamment l'hôtellerie, l'éducation, les soins aux personnes âgées et autres.

À propos de KEENON Robotics :

Fondé en 2010, KEENON ROBOTICS offre des solutions intelligentes, fiables et pratiques pour différents scénarios, y compris les restaurants, les hôtels, les centres commerciaux, les supermarchés et les usines. En septembre 2021, KEENON a obtenu un financement de série D d'un montant de 200 millions de dollars dirigé par Softbank Vision Fund 2 (SVF2), qui représente le financement le plus important jamais reçu par une entreprise de robots de service. Les robots KEENON ont été déployés dans plus de 60 pays.

