Alvaria annonce que le professionnel chevronné en expérience client Jeff Cotten rejoint l'entreprise en tant que nouveau président-directeur général





Alvaria, leader mondial dans le domaine de l'expérience client et de la gestion de l'engagement de la main-d'oeuvre en entreprise, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jeff Cotten au poste de président-directeur général. Tim Dahltorp, qui exerce les fonctions de PDG provisoire et de directeur financier depuis février, continuera d'exercer en tant que directeur financier.

Jeff Cotten est un dirigeant innovant, axé sur la culture et focalisé sur les clients qui affiche plus de vingt années de résultats optimaux dans le secteur des technologies de l'information. Il a dirigé la transformation et la croissance de grandes entreprises, tout en permettant à de nombreuses nouvelles entreprises d'atteindre plus de 100 millions USD de chiffre d'affaires. Son efficacité en termes de création et de direction d'équipes est optimale et il possède une solide expérience opérationnelle dans le domaine de la stratégie de marché ainsi que dans la création d'équipes et de modèles de commercialisation permettant d'accélérer la croissance et de favoriser l'excellence opérationnelle à l'échelle de l'entreprise.

Dernièrement, Jeff occupait le poste de président-directeur général de Tenfold, une startup soutenue par du capital-risque. Avant de rejoindre Tenfold, Jeff a travaillé pendant 10 ans chez Rackspace, où il a endossé plusieurs fonctions et responsabilités, notamment en mettant sur pied leur première équipe de commerciaux, en gérant ses opérations internationales et en occupant le poste de PDG provisoire tout en résidant en Europe.

« À l'issue de recherches approfondies, nous pensons que Jeff est le dirigeant idéal pour Alvaria », a déclaré Tomer Yosef-Or, associé chez Abry Partners. « L'expérience étendue de Jeff dans le monde de l'entreprise permettra à Alvaria de poursuivre la création et le développement de ses solutions et services axés sur les clients. Grâce à son leadership reconnu, à ses connaissances du secteur, ainsi qu'à son engagement en faveur de la culture d'entreprise, Jeff fera partie intégrante de la réussite continue d'Alvaria. »

« Je suis ravi de rejoindre Alvaria », a déclaré Jeff Cotten. « La société possède un solide modèle d'affaires, des produits impressionnants ainsi qu'une équipe talentueuse qui nous positionnent idéalement pour fournir des solutions de centre d'appel supérieures aux entreprises du monde entier. »

Écoutez directement Jeff à l'occasion de l'événement Alvaria Customer Experience, Alvaria U, du 11 au 15 septembre 2022, en présentiel au Venetian Resort de Las Vegas ou virtuellement dans le cadre de l'expérience de streaming ACE. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour réserver votre place sur ACE !

À propos d'Alvaria

Alvaria est le leader mondial des solutions d'expérience client (CX) et de gestion de la fidélisation du personnel (Workforce Engagement Management, WEM) à l'échelle de l'entreprise. Notre nom vient d'un mot latin signifiant « ruches », une forme parfaite de la nature depuis des millions d'années, pour vous offrir dans les plus brefs délais, avec efficacité et une extrême précision des solutions à la fois évolutives, résistantes et sécurisées. ALVARIAtm. Reshaping Customer Experiencetm (Redéfinir l'expérience client). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.alvaria.com.

À propos d'Abry Partners

Abry figure parmi les sociétés de capital investissement axée sur le secteur les plus expérimentées et côtées en Amérique du Nord. Depuis sa fondation en 1989, la société a réalisé plus de 82 milliards USD de transactions spéculatives et autres placements privés ou d'actions privilégiées. Actuellement, la société gère plus de 5 milliards USD de capital sur l'ensemble de ses fonds actifs. Pour en savoir plus sur Abry, veuillez consulter le site : www.Abry.com.

