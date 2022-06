Planview acquiert Enrich, leader de l'analyse du portefeuille de produits





Planview®, leader mondial de la gestion de portefeuille et de la gestion du travail, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Enrich, une société d'analyse de portefeuille de produits, qui permet aux organisations de R&D disposant de portefeuilles complexes de prendre des décisions commerciales stratégiques en temps réel.

« Alors que les portefeuilles de produits continuent de se développer, les entreprises font de gros paris sur des initiatives commerciales qui peuvent coûter des millions de dollars et prendre des années à aboutir », a indiqué Razat Gaurav, président-directeur général de Planview. « Enrich apporte un savoir-faire approfondi dans les techniques complexes de priorisation des produits, et de science des données, pour soutenir la prise de décision du portefeuille, permettant ainsi aux entreprises de prendre des décisions plus confiantes et éclairées sur les investissements qui auront le plus grand impact. »

« Enrich et Planview partagent un engagement similaire consistant à permettre à nos clients d'atteindre leurs résultats les plus critiques », a déclaré le Dr Rich Sonnenblick, fondateur et chef de la direction d'Enrich. « Au cours des 24 dernières années, nous avons travaillé avec plus de la moitié des principales entreprises du secteur des sciences de la vie dans le monde, pour fournir une visibilité en temps réel sur la santé actuelle et future de leurs portefeuilles de produits, de manière à prendre de meilleures décisions d'investissement et s'aligner sur leurs objectifs commerciaux. Nous sommes impatients de rejoindre l'équipe Planview et d'apporter nos meilleures capacités de simulation et d'analyse aux clients de Planview. »

Fondée par Sonnenblick à la suite de son doctorat à l'Université Carnegie Mellon, Enrich fournit une plateforme sécurisée, basée sur le cloud pour la hiérarchisation des portefeuilles, l'évaluation et l'analyse de scénarios, à l'aide d'un moteur d'analyse personnalisé et flexible, connecté de manière transparente à une couche de visualisation flexible. La société met l'accent sur l'établissement de capacités de portefeuille, de premier ordre, à la fois autonomes et stratégiques pour chaque client avec qui elle travaille.

Sonnenblick d'Enrich et son équipe de scientifiques des données rejoindront Planview, approfondissant ainsi les compétences d'expert de Planview en matière de science et d'analyse des données. Sonnenblick occupera le poste de Chief Data Scientist de Planview, axé sur la création et l'expansion des initiatives de science des données de l'entreprise, et la fourniture d'informations prédictives et prescriptives pour les solutions Planview.

La combinaison d'Enrich avec Planview renforce l'engagement de l'entreprise envers la gestion du portefeuille de produits, et aide les clients à réaliser l'avenir du travail connecté, pour accélérer la réalisation de ce qui compte le plus.

Cette acquisition suit de près l'annonce par la société, de son intention d'acquérir Tasktop, qui devrait être finalisée au T3 de 2022.

À propos de Planview

Planview a une mission : construire l'avenir du travail connecté. Nos solutions permettent aux organisations de connecter les entreprises, des idées à l'impact, en leur permettant d'accélérer la réalisation de ce qui compte le plus. La gamme complète de solutions de gestion de portefeuilles et de gestion du travail de Planview rend possible une focalisation organisationnelle sur les résultats stratégiques importants et permet aux équipes de fournir la meilleure performance possible, quelles que soient leurs méthodes de travail. La plateforme complète et le modèle de réussite d'entreprise de Planview permettent à sa clientèle de proposer des produits, des services et des expériences client, à la fois innovants et compétitifs. Basée à Austin, au Texas et avec des sites dans le monde entier, Planview compte plus de 1 000 employés, desservant 4 000 clients et 2,4 millions d'utilisateurs à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez www.planview.com.

À propos d'Enrich Consulting

Fondée en 1998, Enrich fournit des techniques flexibles d'analyse, de planification de scénarios, de simulation, et d'optimisation, adaptées aux équipes de R&D afin de permettre la planification et la hiérarchisation des portefeuilles, l'aide à la décision, et l'analyse des risques pour les portefeuilles de produits très complexes. Les principales marques pharmaceutiques et des sciences de la vie, dont la moitié des 20 plus grandes entreprises du secteur des sciences de la vie, utilisent Enrich pour fournir une visibilité en temps réel sur la santé des portefeuilles de produits, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions et de s'aligner sur les objectifs commerciaux. Pour en savoir plus, visitez : https://www.enrichconsulting.com.

