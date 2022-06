Commémoration - Je me souviens - Le gouvernement du Québec annonce 200 000 $ pour quatre projets de commémoration présentés par des communautés autochtones





QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, est heureux d'annoncer, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l'octroi d'une somme de 200 000 $ pour quatre projets de commémoration présentés par des communautés autochtones du Québec.

Cette somme est attribuée dans le cadre d'un appel de projets ayant pour but de multiplier les occasions pour la population de participer à des activités commémoratives, de permettre aux gestes commémoratifs de rayonner davantage et d'améliorer la connaissance de l'histoire des peuples autochtones au Québec.

D'abord, 50 000 $ seront octroyés à la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh pour célébrer le 25e anniversaire de la transformation du pensionnat de Pointe-Bleue à Mashteuiatsh. L'école Kassinu Mamu est le seul pensionnat au Québec qui a été reconverti en école secondaire. L'initiative vise notamment à installer une plaque et des faisceaux lumineux commémoratifs et à organiser une journée d'activités culturelles et artistiques avec repas et spectacle, dans le cadre de la Journée nationale de vérité et de réconciliation du 30 septembre 2022.

Ensuite, le Secrétariat des programmes et services de la Nation algonquine procédera à la commémoration des événements derrière le nom Bull Rock, un lieu significatif pour la Première Nation de Timiskaming, à l'aide d'un investissement de 50 000 $ de la part du gouvernement du Québec. Le projet permettra l'installation d'une plaque commémorative et d'un panneau signalétique, la construction d'un refuge en bois rond par un artisan anishinabe ainsi que la tenue d'une cérémonie d'inauguration du site.

Aussi, le Village nordique d'Inukjuak commémorera le centenaire de la projection en 1922 du film Nanook of the North et le personnage historique Alakkariallak, originaire du village, qui incarnait le personnage principal. L'investissement de 50 000$ contribuera à la tenue d'un festival de musique et la réalisation d'un monument commémoratif.

Finalement, 50 000 $ sont également investis dans l'érection d'un monument commémorant les anciens combattants autochtones, à l'occasion du 25e anniversaire du début des recherches pour identifier et recueillir les récits d'anciens combattants autochtones. La statue sera installée dans la communauté micmaque de Gesgapegiag en Gaspésie.

Cet appel de projets inédit découle de la toute première Stratégie québécoise de commémoration : Je me souviens, dévoilée le 22 juin 2022 par la ministre. Cette stratégie s'accompagne d'investissements de 6,2 M$. Elle comprend différentes mesures de soutien aux milieux et permettra d'assurer la pleine contribution de la commémoration dans la construction de la mémoire collective en plus d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens de toutes les régions du Québec à des gestes de commémoration.

Citations

« Les gestes de commémoration jouent un rôle important, puisqu'ils nous permettent de mettre en lumière des éléments marquants de l'histoire autochtone et québécoise et de les faire connaître à la population. Notre gouvernement est fier d'appuyer ces initiatives et de contribuer au rayonnement de nos cultures, à l'entretien de la mémoire et au sentiment d'appartenance à la collectivité. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Le dévoilement de la Stratégie québécoise de commémoration : Je me souviens démontre la volonté de notre gouvernement de se doter d'une vision commune et cohérente afin de nous souvenir de notre passé. Nous avons un devoir de mémoire envers les personnes, les lieux et les événements qui ont marqué notre histoire. Enfin, nous pourrons poser des actions fortes et concertées pour que nous nous souvenions de qui nous sommes et rêver à ce qu'on pourra être! »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Les communautés autochtones sont porteuses d'une histoire riche qui mérite d'être mieux connue. C'est vrai en Gaspésie et ailleurs au Québec. C'est pourquoi je suis fier que notre gouvernement investisse des sommes importantes pour que nous nous souvenions, ensemble. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles -de-la-Madeleine

« Il est primordial d'investir pour la culture et la mémoire collective. Pour tendre vers une réelle réconciliation, il est important de porter un regard sur le passé, de se souvenir, tout en se donnant les moyens d'avancer vers l'avenir. Je suis fière que notre gouvernement soutienne les initiatives de la communauté de Mashteuiatsh à cet égard. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« La diffusion de Nanook of the North, il y a 100 ans, a marqué un tournant important dans la compréhension de notre nordicité et dans notre relation avec les occupants de la région du Nunavik, en plus de marquer un jalon de l'histoire du cinéma international. Il était important que notre gouvernement participe aux célébrations entourant cet anniversaire. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

Liens connexes

Je me souviens - Stratégie québécoise de commémoration

Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration

Suivez le Ministère dans les médias sociaux

https://www.facebook.com/mccquebec

@MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Communiqué envoyé le 22 juin 2022 à 18:54 et diffusé par :