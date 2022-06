Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec - SEPT FROMAGES DE LA MONTÉRÉGIE PARMI LES FINALISTES





QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, est heureux d'annoncer qu'au terme d'un rigoureux processus d'évaluation sensorielle, sept fromages de trois fromageries de la Montérégie se sont classés pour la 22e Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec.

Il s'agit de :

Fromagerie Au Gré des Champs

Le Carignan-Salières

Fromage de lait de vache à croûte lavée, mixte ou naturelle - pâte ferme ou dure (moins d'un million de litres de lait transformés par année)

Fromage de lait de vache à croûte lavée, mixte ou naturelle - pâte ferme ou dure (moins d'un million de litres de lait transformés par année) Fromagerie Fritz Kaiser

La Mascotte

Fromage de lait de chèvre à croûte lavée, mixte ou naturelle

Fromage de lait de chèvre à croûte lavée, mixte ou naturelle

La Tomme du Haut-Richelieu

Fromage de lait de chèvre à croûte lavée, mixte ou naturelle

Fromage de lait de chèvre à croûte lavée, mixte ou naturelle

Le pont tournant

Fromage de lait de vache à croûte fleurie (plus d'un million de litres de lait transformés par année)

Fromage de lait de vache à croûte fleurie (plus d'un million de litres de lait transformés par année)

Miranda

Fromage de lait de vache à croûte lavée, mixte ou naturelle - pâte ferme ou dure (plus d'un million de litres de lait transformés par année)

Fromage de lait de vache à croûte lavée, mixte ou naturelle - pâte ferme ou dure (plus d'un million de litres de lait transformés par année)

Raclette Fritz au poivre

Fromage aromatisé par ajout d'épices, de légumes, de fruits ou de noix

Fromage aromatisé par ajout d'épices, de légumes, de fruits ou de noix Qualité Summum

Cheddar Qualité Summum en grains

Fromage en grains et frais du jour

C'est au campus de Saint-Hyacinthe de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec que s'est déroulée l'évaluation sensorielle. Un jury de 22 spécialistes représentant les diverses filières du secteur fromager a évalué pas moins de 210 fromages. Pour chacun des fromages inscrits, les juges ont apprécié l'apparence générale, la texture, l'odeur, la saveur et la flaveur (les sensations de goût et d'odeur perçues conjointement par la bouche et le nez).

Au total, 60 des meilleurs fromages du Québec provenant de 31 fromageries sont toujours dans la course pour remporter l'un des prestigieux prix Caseus, dont le Caseus Or, qui couronnera le meilleur fromage du Québec.

Les lauréats des prix Caseus seront dévoilés le 2 novembre prochain au Musée de la civilisation à Québec. Ainsi, parmi les 60 finalistes, 21 prix seront attribués dans les classes liées au type de lait et au mode d'affinage. Les prestigieux Caseus Or, Argent et Bronze seront aussi décernés parmi les gagnants, toutes catégories confondues.

Citation

« Cette année encore, votre gouvernement est fier de mettre en lumière les fromages finalistes de Sélection Caseus. En plus de reconnaître le savoir-faire des fromagers québécois, le concours donne l'occasion aux consommateurs de découvrir les fromages qui permettent au Québec de se distinguer sur la scène agroalimentaire. J'en profite pour inviter le public à mettre à son itinéraire de vacances la visite des fromageries en lice. C'est une formidable façon d'en apprendre plus sur ce secteur d'activité reconnu à l'international et d'encourager le travail des artisans. Je remercie les fromagers de partager leur passion avec un si grand enthousiasme et je félicite les finalistes pour leurs savoureux produits. Bon succès! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Voici la répartition régionale des fromageries et des fromages en lice :

Région Fromageries Fromages Abitibi-Témiscamingue 1 1 Bas-Saint-Laurent 3 4 Capitale-Nationale 4 6 Centre-du-Québec 4 11 Chaudière-Appalaches 3 8 Estrie 5 12 Lanaudière 1 1 Laurentides 2 4 Montérégie 3 7 Outaouais 2 2 Saguenay-Lac-Saint-Jean 3 4

Créé en 1998, Sélection Caseus souligne l'excellence des fromages québécois et met en évidence le savoir-faire de celles et ceux qui les fabriquent. Le concours vise à faire découvrir aux consommateurs la créativité des fromagers, qui s'exprime dans une multitude de produits novateurs de très grande qualité.

Le concours a fait relâche en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19. Sélection Caseus est le seul concours consacré à la reconnaissance et à la mise en valeur des fromages produits au Québec. Il est ouvert à tous les fromagers, peu importe la taille de leur entreprise, le type de fromage qu'ils fabriquent ou le type de lait qu'ils utilisent.

Le concours est organisé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

Sélection Caseus peut compter sur l'engagement financier des Fromages d'ici, son premier partenaire financier. Viennent ensuite les grandes chaînes d'alimentation IGA, Metro et Provigo. Les autres partenaires financiers sont Aliments du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec et La Financière agricole du Québec.

Lors de la dernière présentation du concours en 2019, le fromage Religieuse de la Fromagerie du Presbytère de Sainte-Élizabeth-de- Warwick , au Centre-du-Québec, a remporté le Caseus Or. Il a ainsi été proclamé «?le meilleur fromage du Québec?».

Lien connexe

www.caseus.ca

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 22 juin 2022 à 18:16 et diffusé par :