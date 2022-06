Nomination de monsieur Sylvain Pomerleau au poste de président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides





QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Sylvain Pomerleau à titre de président-directeur général adjoint (PDGA) du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS). Son mandat débutera le 27 juin, pour une durée de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en gestion et développement des organisations de l'Université Laval, monsieur Pomerleau est également détenteur d'autres diplômes de gestion. Dès 2008, il devient chef d'unité au CHU Sainte-Justine jusqu'en 2010, puis coordonnateur des activités péri opératoires du CSSS du Lac des deux montagnes et, de 2013 à 2015, adjoint directeur des affaires médicales et hospitalières du CSSS Ahuntsic Montréal-Nord. Après la réforme du réseau de 2015, il est embauché comme directeur adjoint des services professionnels du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, et passe en 2016 au CISSS des Laurentides, où il occupe successivement plusieurs postes de haute gestion, dont celui de directeur général adjoint depuis 2020.

« Monsieur Pomerleau a une connaissance approfondie des enjeux de santé du territoire des Laurentides, en plus de posséder une expertise de gestion de haut niveau au sein de notre réseau de santé et de services sociaux. Cela fait de lui un candidat de choix pour occuper ce poste stratégique d'importance, et un appui solide pour la direction de cet établissement, en vue de mieux relever les défis actuels et à venir en matière de gouvernance, surtout à la lumière des changements à amorcer dans le cadre du Plan santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

