Xebec annonce un accord d'approvisionnement en PSA avec Haffner Energy pour la production rentable d'hydrogène vert





Xebec Adsorption Inc. (TSX : XBC) ("Xebec"), fournisseur mondial de technologies gazières durables, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui la signature d'un accord pour l'approvisionnement de sa technologie exclusive d'adsorption modulée en pression (Pressure Swing Adsorption « PSA ») afin de soutenir le déploiement de la solution HYNOCA® de Haffner Energy (PA : ALHAF). HYNOCA® est une technologie unique et rentable de décarbonisation et de production d'hydrogène vert à carbone négatif et de gaz renouvelables par thermolyse de la biomasse. Dans le cadre de cet accord, un premier bon de commande de plusieurs millions d'euros portant sur 8 unités PSA normalisées a été signé et la livraison est prévue pour 2023. Ce contrat illustre le leadership mondial continu de Xebec dans le domaine de l'hydrogène et représente l'un des plus importants contrats en valeur absolue, en dollars, que Xebec a reçu à ce jour pour des PSA à l'hydrogène.

Cet accord établit un partenariat mutuellement bénéfique entre Haffner Energy et Xebec qui vise à accélérer la production efficace d'hydrogène vert tout en créant des avantages économiques locaux et en contribuant à l'économie circulaire.

« Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration avec Xebec, car PSA est la technologie la plus importante pour garantir la pureté de l'hydrogène. La qualité de sa technologie combinée à ses références nous a conduit à choisir Xebec. C'est une étape décisive pour HYNOCA®. Elle affirme sa position en tant que solution immédiate et compétitive pour produire de l'hydrogène super vert », a déclaré Philippe Haffner, président directeur général de Haffner Energy.

« Nous sommes ravis de travailler avec un leader comme Haffner Energy alors que nous progressons collectivement vers un avenir à plus faible émission de carbone en utilisant de l'hydrogène plus propre », a déclaré Mike Munro, chef de l'exploitation de Xebec Adsorption Inc. « Haffner a mis au point un procédé unique qui est amélioré par notre technologie PSA pour produire de l'hydrogène vert à un coût et un profil d'émissions inférieurs à ceux des autres méthodes. Nous avons besoin d'une variété de solutions alors que nous nous attaquons à la transition énergétique plus large et il est formidable de voir les produits de Xebec utilisés dans ces applications émergentes. »

À propos de Haffner Energy

Société familiale co-fondée et co-dirigée par Marc et Philippe Haffner, acteur de la transition énergétique depuis 28 ans, Haffner Energy conçoit et fournit des technologies et services permettant à ses clients de produire de l'hydrogène vert ainsi que du gaz renouvelable remplaçant le gaz naturel, tout en capturant du carbone via la co?production de biochar grâce à son procédé Hynoca® fondé sur la thermolyse de la biomasse. Ce procédé permet la production d'un hydrogène ou de gaz renouvelable à un coût hautement compétitif, présentant un bilan carbone négatif de 12 kg (nets) de CO2 par kg d'hydrogène, tout en ne dépendant que très peu du réseau électrique et du coût de l'électricité. Cela permet à Haffner Energy d'apporter une contribution très rapide et agile aux enjeux stratégiques de l'indépendance énergétique de l'Europe conjuguée à l'accélération de sa décarbonation.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. La société est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec neuf usines de fabrication, dix-sept centres de services de technologies propres et quatre bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site, xebecinc.com.

